Фестиваль дизайнеров пройдет в Ленинской библиотеке 12 и 13 июля

ИТАР-ТАСС
В Российской государственной библиотеке пройдет фестиваль дизайнеров, сообщает в четверг официальный блог мероприятия в Facebook.
Фестиваль, приуроченный ко Дню фотографа, состоится во внутреннем дворе библиотеки. Там будет представлено более 100 дизайнеров.
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"На фестивале можно будет пополнить гардероб уникальными вещами, познакомиться с талантливыми дизайнерами, посетить лекции знаменитых фотографов и концерты модных групп", - рассказывают организаторы.
На фестивале будет бесплатно работать фотобудка Smilingbox.
Праздник пройдет в рамках проекта "Открытая библиотека" 12 и 13 июля.