Фестиваль дизайнеров пройдет в Ленинской библиотеке 12 и 13 июля

ИТАР-ТАСС

В Российской государственной библиотеке пройдет фестиваль дизайнеров, сообщает в четверг официальный блог мероприятия в Facebook.

Фестиваль, приуроченный ко Дню фотографа, состоится во внутреннем дворе библиотеки. Там будет представлено более 100 дизайнеров.

"На фестивале можно будет пополнить гардероб уникальными вещами, познакомиться с талантливыми дизайнерами, посетить лекции знаменитых фотографов и концерты модных групп", - рассказывают организаторы.

На фестивале будет бесплатно работать фотобудка Smilingbox.

Праздник пройдет в рамках проекта "Открытая библиотека" 12 и 13 июля.