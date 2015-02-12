Верховный суд России эвакуировали после звонка о бомбе

Фото: ТАСС/Сергей Мамонтов

Около 2,5 тысячи человек эвакуировали из здания Верховного суда России из-за поступившего сообщения о бомбе. Здание проверяют кинологи со служебными собаками, сообщили M24.ru в правоохранительных органах столицы.

Здание ВС РФ располагается по адресу: Поварская улица, дом 15. В четверг около полудня в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в Верховном суде якобы заложено взрывное устройство.

По предварительной информации, ничего подозрительного в здании суда пока не обнаружено. Устанавливается личность звонившего.

Напомним, 9 февраля правоохранители задержали двух "телефонных террористов", которые сообщили о взрывных устройствах, "заложенных" на Ленинградском и Павелецком вокзале.

Речь идет о якобы заложенных бомбах 6 и 8 февраля. Днем 6 февраля Ленинградский вокзал частично эвакуировали после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Бомбу так и не нашли.

Вечером 8 февраля неизвестный сообщил о заложенной бомбе на Павелецком вокзале. Никаких взрывных устройств там тоже не обнаружили.