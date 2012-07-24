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Технологии

24 июля 2012, 12:37

В Москве и области построили 28 заправок для электромобилей

электромобили МОЭСК заправочные станции технологии

ИТАР-ТАСС

В Москве и области построили 28 зарядных станций для электромобилей в рамках реализации второго этапа проекта по созданию инфраструктуры для электротранспорта.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК), первоначальный план размещения электрозаправок существенно изменился. В каких-то из запланированных точек не хватало мощности для зарядки электромобилей, на других территориях был слабый сигнал GSM, в третьей группе случаев место установки было слишком далеко от точки подключения к электросети.

Но, несмотря на это, все 28 зарядных станций были встроены в систему технического управления сетью. Каждой из станций был присвоен порядковый номер для ее однозначной идентификации пользователями и обслуживающим персоналом.

Станции различаются по типам: часть из них - с переменным током напольного и настенного монтажа, другая часть точек предназначена для зарядки постоянным током (так называемые станции быстрой зарядки). Все станции с помощью специального программного обеспечения объединены в единую информационную сеть, что позволяет управлять электрозаправками из одного центра. Потребители получают доступ к заправкам с помощью электронных RFID-карт.

Адреса некоторых заправок:

улица Садовническая, дом 36, строение 1;
улица Голубинская, дом 10;
улица Нижняя Красносельская, дом 6, строение 1;
улица Горбунова, дом 14;
Ярославское шоссе, дом 31;
Алтуфьевское шоссе, дом 31, строение 1;
улица Перовская, дом 1 ;
шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2;
Зеленоград, Солнечная аллея, дом 1;
Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 6;
Сколково, улица Новая, дом 100.

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