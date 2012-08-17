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Технологии

17 августа 2012, 11:43

Стоимость зарядки электромобилей составит 30 рублей в час

электромобили бизнес МОЭСК заправочные станции технологии

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Стоимость зарядки электромобилей на заправочных станциях в Москве с октября 2012 года составит 30 рублей в час. До завершения проекта "МОЭСК-EV" услуга будет оставаться бесплатной, сообщили в пресс-службе ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".

На данный момент в Москве и области для электротранспорта открыто 28 зарядных станций, которые с помощью специального программного обеспечения объединены в единую информационную сеть.

Владелец электромобиля получает доступ к заправкам с помощью специальных электронных RFID-карт. Определить объем получаемой энергии и время зарядки, которое длится от нескольких десятков минут до нескольких часов, водитель может самостоятельно.

Отметим, для удобства клиентов места для зарядных станций обычно выбираются вблизи деловых, торговых или спортивных центров.

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