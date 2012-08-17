Стоимость зарядки электромобилей составит 30 рублей в час

Стоимость зарядки электромобилей на заправочных станциях в Москве с октября 2012 года составит 30 рублей в час. До завершения проекта "МОЭСК-EV" услуга будет оставаться бесплатной, сообщили в пресс-службе ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
На данный момент в Москве и области для электротранспорта открыто 28 зарядных станций, которые с помощью специального программного обеспечения объединены в единую информационную сеть.
Владелец электромобиля получает доступ к заправкам с помощью специальных электронных RFID-карт. Определить объем получаемой энергии и время зарядки, которое длится от нескольких десятков минут до нескольких часов, водитель может самостоятельно.
Отметим, для удобства клиентов места для зарядных станций обычно выбираются вблизи деловых, торговых или спортивных центров.
Ссылки по теме