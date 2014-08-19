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Вода

19 августа 2014, 16:42

Москвичи хотят получать уведомления об оплате ЖКУ по SMS

электроэнергия вода газ оплата отопление ЖКУ Активный гражданин уведомления

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство москвичей хотят получать SMS-уведомления с напоминанием о необходимости оплатить жилищно-коммунальные услуги. Это следует из результатов опроса, проведенного в приложении "Активный гражданин".

Такого мнения придерживаются 54% опрошенных жителей столицы. Однако при этом 25% респондентов платят за ЖКУ без напоминания, а еще 13% вообще высказались против получения "лишних" сообщений.

Также москвичам задавали вопрос о возможности платить за квартплату заранее. Напомним, что по закону 10 число каждого месяца является крайним сроком оплаты услуг ЖКХ. Впрочем, практика показывает, что большинство жителей Москвы просто-напросто забывают вовремя оплатить свои счета.

В частности, горожане невольно становятся должниками, когда надолго уезжают в отпуск или командировку. Этого можно избежать, если вносить коммунальные платежи авансом. Пока такой возможностью пользуются лишь четверть москвичей. Остальные вообще не пользуются этой услугой, потому что не хотят платить по средним показателям (таких 15%), а 23% предпочитают вносить средства сразу после возвращения из путешествия. А вот 19% респондентов вообще не знают, что коммунальные услуги можно оплачивать авансом.

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Напомним, ранее в "Активном гражданине" прошел опрос, посвященный электронным платежкам. Так, за отказ от бумажной платежки в пользу электронной высказались 76,4% опрошенных москвичей.

При этом 60% москвичей уже пользуются электронной формой оплаты квитанций, а 54% из тех, кто не пользуется, признались, что не знали о существовании такой возможности. Однако узнав о ней, 93% высказали готовность перейти на электронные платежи.

История вопроса

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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