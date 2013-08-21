Электрички из области в Москву накануне Дня города будут бесплатными

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6 сентября, накануне Дня города, ОАО "Центральная ППК" и ОАО "Московско-Тверская ППК" бесплатно перевезут пассажиров в столицу.

В этот день "компании предоставляют пассажирам право бесплатного проезда электропоездами из области до всех остановочных пунктов в пределах города Москвы", - сообщает пресс-служба ЦППК.

Таким образом, компании решили сделать подарок жителям столичного региона.

В ЦППК также отметили, что 1 сентября планируется завершить благоустройство платформ, находящихся в пределах Москвы. Кроме того, в этом году закуплены 48 вагонов повышенной комфортности, 1 августа открыто регулярное пассажирское сообщение от новой станции Новопеределкино до Киевского вокзала.

Напомним, в этом году День города будет отмечаться 7 сентября.