Пассажиров на Савеловском направлении перевезут компенсационные автобусы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Несколько поездов отменены на Савеловском направлении железной дороги, электрички продублируют автобусами, сообщает пресс-служба ЦППК.

Временно не ходят электрички:



№6220 Дмитров – Дубна с прибытием в Дмитров в 10:36;

№6015 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 10:27, отправится из Дмитрова в 11:45;

№6109 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 14:19, отправится из Дмитрова в 15:37;

№6312 Дмитров – Савелово отправлением из Москвы в 14:08, он проследует до Дмитрова с прибытием в 15:22;

№6317 Савелово – Дмитров отправлением в 15:43, отправится из Дмитрова в 16:50;

№6108 Дмитров – Дубна отправлением из Москвы в 14:39, проследует до Дмитрова и прибудет в 15:45.

На тех участках, где не будет поездов, по заказу "Центральной пригородной пассажирской компании" организовали маршруты компенсационных автобусов.