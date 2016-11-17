Пассажиров на Савеловском направлении перевезут компенсационные автобусы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Несколько поездов отменены на Савеловском направлении железной дороги, электрички продублируют автобусами, сообщает пресс-служба ЦППК.
Временно не ходят электрички:
- №6220 Дмитров – Дубна с прибытием в Дмитров в 10:36;
- №6015 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 10:27, отправится из Дмитрова в 11:45;
- №6109 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 14:19, отправится из Дмитрова в 15:37;
- №6312 Дмитров – Савелово отправлением из Москвы в 14:08, он проследует до Дмитрова с прибытием в 15:22;
- №6317 Савелово – Дмитров отправлением в 15:43, отправится из Дмитрова в 16:50;
- №6108 Дмитров – Дубна отправлением из Москвы в 14:39, проследует до Дмитрова и прибудет в 15:45.
На тех участках, где не будет поездов, по заказу "Центральной пригородной пассажирской компании" организовали маршруты компенсационных автобусов.
