Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября 2016, 10:53

Транспорт

Пассажиров на Савеловском направлении перевезут компенсационные автобусы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Несколько поездов отменены на Савеловском направлении железной дороги, электрички продублируют автобусами, сообщает пресс-служба ЦППК.

Временно не ходят электрички:

  • №6220 Дмитров – Дубна с прибытием в Дмитров в 10:36;
  • №6015 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 10:27, отправится из Дмитрова в 11:45;
  • №6109 Дубна – Дмитров отправлением из Дубны в 14:19, отправится из Дмитрова в 15:37;
  • №6312 Дмитров – Савелово отправлением из Москвы в 14:08, он проследует до Дмитрова с прибытием в 15:22;
  • №6317 Савелово – Дмитров отправлением в 15:43, отправится из Дмитрова в 16:50;
  • №6108 Дмитров – Дубна отправлением из Москвы в 14:39, проследует до Дмитрова и прибудет в 15:45.

На тех участках, где не будет поездов, по заказу "Центральной пригородной пассажирской компании" организовали маршруты компенсационных автобусов.

Сайты по теме


электрички автобусы ЦППК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика