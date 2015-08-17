Музыкантам, играющим в электричках, могут начать выдавать патенты

Фото: m24.ru/Мартын Малкин

В Мособлдуме осенью обсудят введение патентов для музыкантов, играющих в пригородных электричках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя комитета по вопросам образования и культуры Татьяну Ордынскую.

"На заседании комитета, возможно, с участием министерства культуры региона, мы обсудим этот вопрос. Но здесь, с одной стороны, все должно быть урегулировано, с другой - творческие люди любят свободу, поэтому надо все обдумать", - сказала Ордынская.

Ранее сообщалось, что для столичных уличных музыкантов и художников могут ввести патенты. Такая идея была предложена на заседании Мосгордумы.

Кроме того, столичные власти определили десятки точек, где смогут выступать уличные музыканты, не мешая жителям соседних домов. Адреса предложат на утверждение москвичам. В число "разрешенных" точек могут войти стена Цоя и место возле ресторана "Прага" на Арбате, Пятницкая улица и пешеходные зоны Замоскворечья.

Также москвичи смогут выбрать, на каких инструментах будут играть музыканты у них в районе и будут ли они использовать звукоусилители.