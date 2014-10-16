Из-за ремонта на Горьковском направлении изменится график движения электричек

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

На участке Захарово – Электросталь Горьковского направления Московской железной дороги временно изменится график движения электричек. Связано это с проведением ремонтных работ на путях, сообщает пресс-служба МЖД.

С 20 по 22 октября из-за ремонта на станции Ногинск отменяются электрички:

Захарово – Москва отправлением в 12.51, 13.40, 14.53, 16.05,

Электросталь – Захарово отправлением в 9.58, 11.02, 14.21, 15.21.

Пригородный поезд №6629 Захарово – Москва будет отправляться во время ремонта путей на три минуты раньше расписания – в 17.00.

23, 24, с 29 по 31 октября, а также с 5 по 7 и с 12 по 14 ноября будут ремонтировать пути на станции Фрязево. Некоторые электрички сообщением Захарово – Фрязево и Захарово – Москва будут отправляться немного раньше или позже установленного расписания. Часть пригородных поездов отменят.

25 октября проследуют по укороченному маршруту (выводятся на участке Захарово – Электросталь) электрички:

Захарово – Москва отравлением в 8.26, 9.39, 10.33, 12.51, 14.53, 18.27, 19.28 (начнут маршрут со станции Электросталь),

Москва – Захарово отправлением в 6.29, 7.42, 8.42, 9.43, 13.01, 16.03, 17.38, 20.40 (проследуют до станции Электросталь).

26 октября по укороченному маршруту проследуют пять пригородных поездов (выводятся на участках Электросталь – Захарово и Электросталь – Ногинск).

Подробнее с изменениями в расписании движения электричек можно будет ознакомиться на информационных табло железнодорожных станций.

Напомним, что по измененному расписанию также до 2 ноября следуют электрички на Рижском, Савеловском и Горьковском направлениях МЖД.