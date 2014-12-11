Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

11 декабря 2014, 12:20

Пригородные поезда начнут ходить по новому расписанию с 14 декабря

электрички ЦППК направления ж/д и вокзалы новое расписание

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Новый график движения пригородных поездов на 2014-2015 годы вступит в силу с 14 декабря. Центральная ППК выпустила обновленные брошюры по каждому направлению, они продаются в вокзальных кассах, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, с новым расписанием можно ознакомиться на стендах у пригородных касс.

В частности, изменяется график движения 104 поездов по Белорусскому направлению и 15 - по Савеловскому направлению. А из-за запуска дополнительных скоростных поездов Москва-Белгород изменяется график движения 24 поездов на Курском и 24 поездов на Рижском направлении.

Ввиду запуска скоростных поездов Москва-Брянск по-другому будет ходить 41 электропоезд на Киевском направлении, в том числе экспресс Калуга-Москва отправление из Калуги в 15.52.

Кроме того, на Белорусском направлении восстановлено движение электропоездов на маршруте Москва-Голицыно по рабочим дням (отправлением из Москвы в 14.33). А на Горьковском направлении добавлены остановки на маршруте Москва-Ногинск отправлением из Ногинска в 07.16 и отправлением из Москвы в 19.11. Также больше остановок стало у 10 поездов 6000 нумерации.

Ссылки по теме

Помимо этого, на Казанском направлении поездам на маршруте Москва-Куровская отправлением из столицы в 9.00 и 18.15 и отправлением из Куровской в 07.15 и 15.42 добавлена остановка в Коренево. А на Киевском направлении назначены электрички на маршруте Москва-Солнечная отправлением от станции Солнечная в 12.23 и из Москвы в 9.25.

На Курском направлении экспресс Москва-Тула, отходящий от станции Тула в 07.20 и отправлением из Москвы в 18.00 будет останавливаться в Ясногорске. При этом на Павелецком направлении по рабочим дням будут ходить поезда из Москвы в Бирюлево отправлением в 19.47. На Рижском направлении поезда отправлением из Шаховской в 06.06 и Волоколамска в 05.43 будут останавливаться в Манихино 1.

Кроме того, на Ярославском направлении в связи с реконструкцией участка Мытищи-Пушкино изменен график движения 90 пригородным поездам. А "Спутник" Москва-Болшево отправлением в 21.45 продлен до станции Монино.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать