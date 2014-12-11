Пригородные поезда начнут ходить по новому расписанию с 14 декабря

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Новый график движения пригородных поездов на 2014-2015 годы вступит в силу с 14 декабря. Центральная ППК выпустила обновленные брошюры по каждому направлению, они продаются в вокзальных кассах, сообщает пресс-служба компании. Кроме того, с новым расписанием можно ознакомиться на стендах у пригородных касс.

В частности, изменяется график движения 104 поездов по Белорусскому направлению и 15 - по Савеловскому направлению. А из-за запуска дополнительных скоростных поездов Москва-Белгород изменяется график движения 24 поездов на Курском и 24 поездов на Рижском направлении.

Ввиду запуска скоростных поездов Москва-Брянск по-другому будет ходить 41 электропоезд на Киевском направлении, в том числе экспресс Калуга-Москва отправление из Калуги в 15.52.

Кроме того, на Белорусском направлении восстановлено движение электропоездов на маршруте Москва-Голицыно по рабочим дням (отправлением из Москвы в 14.33). А на Горьковском направлении добавлены остановки на маршруте Москва-Ногинск отправлением из Ногинска в 07.16 и отправлением из Москвы в 19.11. Также больше остановок стало у 10 поездов 6000 нумерации.

Помимо этого, на Казанском направлении поездам на маршруте Москва-Куровская отправлением из столицы в 9.00 и 18.15 и отправлением из Куровской в 07.15 и 15.42 добавлена остановка в Коренево. А на Киевском направлении назначены электрички на маршруте Москва-Солнечная отправлением от станции Солнечная в 12.23 и из Москвы в 9.25.

На Курском направлении экспресс Москва-Тула, отходящий от станции Тула в 07.20 и отправлением из Москвы в 18.00 будет останавливаться в Ясногорске. При этом на Павелецком направлении по рабочим дням будут ходить поезда из Москвы в Бирюлево отправлением в 19.47. На Рижском направлении поезда отправлением из Шаховской в 06.06 и Волоколамска в 05.43 будут останавливаться в Манихино 1.

Кроме того, на Ярославском направлении в связи с реконструкцией участка Мытищи-Пушкино изменен график движения 90 пригородным поездам. А "Спутник" Москва-Болшево отправлением в 21.45 продлен до станции Монино.