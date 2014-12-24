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Экология

24 декабря 2014, 16:48

В 2015 году обновят парк "Подходы к Олимпийской деревне" - Капков

экология благоустройство парки культура Сергей Капков озеленение города семейная и молодёжная политика Олимпийская деревня

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

В будущем году городские власти планируют обновить ряд столичных парков, передает корреспондент M24.ru. В частности, работы по благоустройству ждут Аршиновский парк, парк "Подходы к Олимпийской деревне", Парк Дружбы, сообщил журналистам в среду, 24 декабря, руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.

Также модернизацию проведут в парке "Северные дубки" и ряде других столичных зеленых зон.

Напомним, Капков пообещал, что в будущем году город продолжит работу с парками, которые находятся на окраинах. Будут созданы три зоны отдыха вокруг Химкинского водохранилища.

Электронная карта московских парков

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Как ранее сообщало M24.ru, в 2015 году также планируется благоустроить парк 50-летия Октября. Кроме того, летом был объявлен конкурс проектов развития парка "Митино".

Всего к 2018 году в Москве власти собираются обновить 78 процентов парков. Город намерен повысить качество услуг, предоставляемых в зонах отдыха, а также увеличить долю их собственных доходов до 52 процентов.

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