Вдоль Москвы-реки появятся новые пляжи

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Столичные власти планируют открыть новые пляжи и зоны отдыха вдоль Москвы-реки, сообщила и.о. директора Института Генплана столицы Карима Нигматулина.

"При уникальных рекреационных возможностях на протяжении Москвы-реки очень мало пляжей и зон отдыха. Я думаю, что участники конкурса по разработке концепции развития набережных уделят внимание и этой теме", — приводит слова Нигматулиной пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По словам чиновницы, городские набережные должны стать центром притяжения для отдыха москвичей и гостей столицы.

Напомним, что 1 августа стартовал международный конкурс на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Отметим, что из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.

Этим летом столичное управление Роспотребнадзора разрешило купаться только в трех зонах отдыха из девяти. Принимать водные процедуры разрешили в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском". Неподходящими местами для водных процедур признали Большой Садовый пруд, "Бич Клаб", пляж "Левобережный", Большой городской пруд и Черное озеро, Озеро Белое.

Полный список мест отдыха можно посмотреть здесь.