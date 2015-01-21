Более 200 площадок для мусора организуют на подмосковных дорогах

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К началу нового дачного сезона в Подмосковье организуют 790 дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора. Они появятся возле дачных участков и вблизи автомобильных трасс. Инициатором выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

После того, как были выявлены наиболее замусоренные территории, было принято решение установить мусорные контейнеры вблизи автомобильных дорог (210 площадок для сбора бытового мусора), дачных и садоводческих товариществ (315 площадок), в населенных пунктах Подмосковья (265 площадок).

"Часть адресов были названы административно-техническими инспекторами, как наиболее часто подвергающиеся замусориванию, а часть мест, имеющих проблему с уборкой и вывозом мусора, была предложена местными администрациями", - отметили в Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области.

По словам начальника областного Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, финансирование установки площадок определено в муниципальных программах.

Отметим, что штрафы за мусор, выброшенный в неположенном месте, составляет от 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.