Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экология

21 января 2015, 10:45

Более 200 площадок для мусора организуют на подмосковных дорогах

экология Московская область улицы дворы мусор Госадмтехнадзор мусорные контейнеры мо

Фото: ТАСС / Александра Мудрац

К началу нового дачного сезона в Подмосковье организуют 790 дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора. Они появятся возле дачных участков и вблизи автомобильных трасс. Инициатором выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

После того, как были выявлены наиболее замусоренные территории, было принято решение установить мусорные контейнеры вблизи автомобильных дорог (210 площадок для сбора бытового мусора), дачных и садоводческих товариществ (315 площадок), в населенных пунктах Подмосковья (265 площадок).

Ссылки по теме

"Часть адресов были названы административно-техническими инспекторами, как наиболее часто подвергающиеся замусориванию, а часть мест, имеющих проблему с уборкой и вывозом мусора, была предложена местными администрациями", - отметили в Главном управлении государственного административно-технического надзора Московской области.

По словам начальника областного Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, финансирование установки площадок определено в муниципальных программах.

Отметим, что штрафы за мусор, выброшенный в неположенном месте, составляет от 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч - для юридических.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать