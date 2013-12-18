Московские улицы обрабатывают безопасными реагентами - Кульбачевский

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Зимой улицы Москвы обрабатывают экологически безопасными противогололедными материалами, сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Как сообщает телеканал "Москва 24", по данным проведенной проверки, никакого серьезного воздействия на окружающую среду от применения реагентов нет.

"Если дороги и тротуары не посыпать реагентами, то количество несчастных случаев, травматизма в Москве увеличиться в разы", - сказал Кульбачевский.

Столичная погода в декабре очень неустойчивая, и почти каждый день температура меняется с положительной на отрицательную. Из-за этого на дорогах города высокий риск образования гололедицы, добавил он.