Законопроект о введении в школах экоуроков рекомендовали отклонить

Фото: m24.ru

Комитет Госдумы по образованию рекомендовал отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект о гарантированном включении в школьные программы занятий на тему охраны окружающей среды. Соответствующее решение принято на заседании комитета.

"Проектом предлагается еще раз прописать в законе норму о том, что надо уделять внимание экологическому образованию. Но у нас в законе это уже записано. Комитет рекомендует Государственной думе отклонить законопроект в первом чтении", – цитирует Агентство "Москва" председателя комитета Вячеслава Никонова.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатом от "Единой России" Олегом Лебедевым. Документ содержит рекомендацию об обязательных занятиях по экологии в рамках дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных программ. Для студентов колледжей, техникумов и вузов предлагается организовывать тематические летние лагеря и экологические сборы во время каникул.