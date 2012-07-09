Москвичам пообещали «экологически благоприятную» неделю

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В понедельник воздух в столице оказался чище обычного. Такие данные приводят московские экологические службы.

«В прошедшие выходные значительных колебаний уровня загрязнения не фиксировалось, однако в ряде районов отмечены кратковременные превышения по сероводороду. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в понедельник характеризуется как «пониженный», – сообщил РИА Новости специалист ГПБУ "Мосэкономониторинг".

Максимум концентраций оксида и диоксида азота наблюдается вблизи автомагистралей. Кроме того, как отмечает специалист, «в ночные и утренние часы сохраняется вероятность кратковременных превышений установленных нормативов». Между тем существенных изменений в экологической ситуации в столице не ожидается и во вторник.

В целом прогноз эколога также оказался оптимистичным: «Метеоусловия в целом будут препятствовать накоплению выбросов в атмосфере мегаполиса».