Герои мультфильмов научат школьников экономить электричество

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Московским школьникам с сентября будут показывать на уроках интерактивные мультфильмы про энергосбережение, рассказали M24.ru в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства. Эксперимент охватит 90 школ. На уроках дети смогут провести опыты по экономии воды и света и поучаствовать в викторине.

Детей на уроках научат экономить электроэнергию с помощью мультпрезентаций. Главными героями мультфильма будут девочка Маша и ее друг – робот Экотоша. "Они расскажут, почему надо экономить свет, воду, тепло и как это можно сделать. Вести урок будет специалист в области энергосбережения. Он сможет менять последовательность кадров, комментировать происходящее на экране и ответить на все возникшие у ребят вопросы", – рассказали в пресс-службе департамента.

Урок будет длиться 45 минут и состоять из четырех частей. Первая часть – это вступительный ролик, знакомство с героями мультфильма и рассказ о том, какие бывают экоресурсы: вода, свет, тепло и так далее. "Затем герои расскажут школьникам об основных способах экономии – выключать за собой свет или закрывать кран во время чистки зубов. В третьей части советы сопроводят наглядными примерами", – рассказали в пресс-службе. В конце урока школьники поучаствуют в викторине и будут подсказывать героям, как правильно экономить свет, воду и тепло. В департаменте надеются, что после уроков дети расскажут об энергосбережении родителям.

Школьников научат экономить электричество с помощью мультфильмов

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Вера Степаненко отметила, что многие страны, которые переходили на экологические программы, приучали к ним именно детей. "Дети более восприимчивы к новым веяниям. В игровой форме они готовы участвовать в самых разных проектах, они более обучаемы. И действительно, если ребенок научился сам, он будет учить своих родителей экономить ресурсы", – пояснила депутат.

По ее словам, 90 школ – это немного, всего их в Москве около 1,5 тысячи. "Но для начала неплохо, сразу вводить эксперимент во всех школах было бы нецелесообразно. Нужно отработать схему урока, посмотреть плюсы и минусы", – заключила Степаненко.

Зампред Московского городского родительского комитета Людмила Сысоева полагает, что интерактивные уроки помогут детям научиться экономить воду и свет. "Самое важное, чтобы это было наглядно, тогда школьники воспримут информацию. Вряд ли они смогут повлиять на родителей, но зато сами научатся экономить, выключать за собой свет, не лить просто так воду и так далее", – отметила эксперт.

Отметим, что 1 августа в столице стартовала рекламная кампания, посвященная энергосбережению. Плакаты, которые заставят москвичей задуматься об экономии энергии, появятся в метро, а также на автобусах, троллейбусах и трамваях. Рекламу также разместят на сити-форматах и афишных стендах по всему городу. По статистике, ежедневно каждый горожанин использует порядка 170 литров воды. Десять уходит на чистку зубов, еще 40 – на бритье. Порядка 50 литров затрачивается на мытье посуды и столько же – на стирку.

Со следующего учебного года в столичных школах планируют ввести и антитабачные уроки. На них школьникам покажут мультфильм "Иван Царевич и Табакерка", страшные картинки с изображением человеческих органов, пораженных никотином, и научат, как правильно отказываться от предложенной сигареты.

Дарья Миронова