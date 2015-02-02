Чиновники и депутаты обсудят вопросы загрязнения воздуха с предприятиями

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3 февраля Общественная палата России совместно со столичным департаментом природопользования проведет круглый стол по поводу участившихся загрязнений воздуха в столице, рассказали M24.ru в пресс-службе комиссии ОП по экологии. А 19 февраля Мосгордума, в свою очередь, призовет чиновников и промышленные предприятия дать отчет о загрязнении экосистемы столицы, сообщила M24.ru председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. По ее словам, мероприятие также проведут в формате круглого стола.

"Мы берем экологическую ситуацию в городе под контроль и будем добиваться снижения уровня загрязнений предприятиями", - добавила Зотова.

По ее словам, на встречу будут приглашены не только представители московских предприятий, но и сотрудники управления столичного МЧС, а также департамента природопользования.

Зотова напомнила, что в середине января уже проводилась подобная встреча по поводу московского НПЗ и очистных сооружений "Мосводоканала". Тогда власти попросили предприятия установить на трубах датчики, автоматически измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Москве M24.ru сообщали , что неприятный запах, который распространился по столице 1-2 февраля, по предварительным данным исходит из московских коллекторов.

Председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин считает, что в столице нужно в ближайшее время внедрять комплексную систему аппаратного мониторинга выбросов промышленных предприятий. "Ее суть в том, чтобы разместить датчики на всех источниках потенциальных выбросов, на каждом промышленном предприятии столицы, - пояснил он. – Только тогда мы сможем достоверно выяснить, откуда идет загрязнение. Сегодня же, как и в прошлогодней ситуации с выбросом сероводорода, мы опять вынуждены гадать: какое предприятие сделало москвичам такой подарок".

По словам эксперта, ацетилацетат или ацетилангидрид, который якобы обнаружили в столичной канализации – опасное вещество с резким запахом уксуса. "Но на такой запах как раз жители города и не жаловались. Так что мы опять упираемся в необходимость совершенствования системы контроля выбросов промышленных предприятий", - сказал Чернин.

Он добавил, что Москва пока единственный город России, где была предпринята попытка мониторинга городской атмосферы. Сейчас газоанализаторы установлены в 58 точках города – возле крупных автодорог, на некоторых электростанциях и мусоросжигательных заводах. Но, по словам эксперта, их должно быть в разы больше. "Снимать показания нужно непосредственно на территории предприятий, буквально с каждой выхлопной трубы", - подчеркнул Чернин.

Он напомнил, что в конце января на сайте Общественной палаты запустилась онлайн-трансляция объемов и состава выбросов тригенерационной станции в Тушино.

Анатолий Федотов