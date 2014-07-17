Шоколадный фонтан откроют в Измайловском парке

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В субботу, 19 июля, в Измайловском парке отметят всемирный День шоколада. На центральной площади откроют шоколадный фонтан, рядом будут дегустировать сладости и готовить десерты.

В рамках праздника эксперты расскажут о пользе "здорового" шоколада. Также пройдут лекции об истории шоколада, его сортах и секретах приготовления.

С 18.00 до 22.00 на эстраде "Солнечная" будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом, посетителям которого покажут фильмы Dolche Vita, "Шоколад", "Чарли и шоколадная фабрика".

Как отмечают организаторы, самые активные гости парка получат вкусные призы.

Начало шоколадного праздника в 15.00. Вход свободный.