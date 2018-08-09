Вкусняшки онлайн: чем поднять эндорфины в офисе

Фото: предоставлено ООО "КДВ Групп"/

Каждый современный житель периодически совершает покупки онлайн. Это удобно и очень экономит время: можно быстро выбрать товары, при этом не нужно стоять в очередях и тащить домой тяжелые пакеты с покупками. Это важно для загруженных по уши сотрудников офисов; актуально для мамочек, которые рады бы избежать походов в супермаркеты, да и в целом для всех, не имеющих личного авто и лишнего времени.

Например, молодая мама и помощник руководителя в крупной компании Екатерина, как и многие жители мегаполиса, живет в режиме цейтнота. У нее не всегда есть минута, чтобы купить и порадовать себя чем-нибудь вкусненьким к чаю. Для детского чаепития, а заодно и перекуса на работе, Катя решила купить угощения онлайн. В обеденный перерыв ее верным помощником стал интернет-магазин KDV.

Фото: предоставлено ООО "КДВ Групп"

Оформляя заказ на kdvonline.ru, покупатель приобретает сладости непосредственно у производителя – холдинга KDV, а потому переплачивать не приходится. Кроме того, покупателей ждет сладкий подарок.



Екатерина отправляет в корзину любимое лакомство ребятни – кукурузные палочки "Крошка Лёва", вафельные трубочки "Яшкино", мармелад с фруктовым соком "Крут Фрут", жевательную карамель "Нота Бум".

Покупка вкусняшек онлайн захватывает, и Катя решает заодно заказать сладкие и соленые снеки для любимых членов семьи. Мягкие вафли "Яшкино" и шоколадная паста "Nun Story" отлично подходят для завтраков. Для самого младшего члена семьи – полезное лакомство торговой марки "Бегемотик Бонди" (печенье, обогащенное витаминами и минералами и мармелад с натуральным соком ягод и фруктов). А также на пробу новинка – бисквит с натуральным составом "Baby Foх". Сыну наверняка понравится.

Фото: предоставлено ООО "КДВ Групп"

Для любимого мужа – чипсы "Хрустящий картофель" (чтобы было чем похрустеть перед телевизором).

Для легкого перекуса в офисе Екатерина заказала полезный крекер без добавления пальмового масла "LifeLy" – продукцию этой торговой марки девушка в супермаркетах еще не встречала, наличие новинки на онлайн-витрине производителя Катю приятно удивило. Чтоб порадовать себя любимую, москвичка покупает продукцию марки "OZera" – мармелад из фруктового пюре и горький шоколад с цельным миндалем.



Директор компании, где работает Катя, часто поручает ей закупать вкусности в офис: для партнеров здесь проводят кофе-брейки, а сотрудникам гарантированы перекусы в течение рабочего дня. Теперь все, что нужно, для офисных чаепитий, привезет интернет-магазин KDV, где есть сладости, чай, а также жевательная резинка, чипсы, сухарики, попкорн и многое другое.

Фото: предоставлено ООО "КДВ Групп"

Кстати, доставка продукции бесплатна (при заказе от 300 рублей), оплата наличными или картой – по факту. Заказ привезут, куда пожелаете: хоть до квартиры, хоть в офис.

Гарантирован чек или товарная накладная (если покупаете в офис, и документ нужен для отчетности за потраченные деньги компании). Для зарегистрированных на сайте юрлиц предусмотрены особо привлекательные условия.

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