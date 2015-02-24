20 тысяч дружинников готовы искать в магазинах алкоэнергетики

Столичные дружинники выйдут в рейды по точкам продажи алкоэнергетиков

Столичные дружинники готовы выйти в рейды по магазинам, торгующим алкоэнергетиками. Об этом M24.ru сообщил руководитель государственного казенного учреждения "Московский городской штаб народной дружины" Владимир Семерда. Сейчас дружинники участвуют в проверках торговых точек и кафе вместе с полицией и Роспотребнадзором. Депутаты Мосгордумы могут организовать рейды против алкоэнергетиков вместе с правоохранительными органами и пригласить дружинников, заявил глава комиссии по законодательству Александр Семенников.

Закон о запрете алкоэнергетиков должен вступить в Москве 1 апреля 2015 года.

"Если такую задачу поставят, дружина будет ее выполнять. Мы участвовали в различных проверках магазинов и ресторанов вместе с Роспотребнадзором и правоохранительными органами. Дружинников приглашали как свидетелей. Обычно на одну проверку ходили два-три человека. Самостоятельно мы проводить проверки не можем", - сказал Семерда. Напомним, всего в регионе работает более 20 тысяч дружинников.

Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников пояснил M24.ru, что когда запрет на продажу алкоэнергетиков вступит в силу, проверять магазины и киоски смогут сотрудники полиции, Росалкогольрегулирования и департамента торговли. Остальные граждане, узнав, что в каком-то магазине продается запрещенный напиток, смогут сообщить об этом в одну из контролирующих структур. После чего сотрудники обязаны выехать на место и составить протокол о нарушении. "Составлять протоколы об административном нарушении и налагать на нарушителя санкции могут только госорганы", - подчеркнул Семенников.

Депутаты готовы сами проводить рейды по магазинам вместе с правоохранительными органами и дружинниками. "Мы можем позвать с собой дружинников и вообще всех граждан с активной жизненной позицией", - сказал Семенников. Напомним, ранее депутаты Мосгордумы организовали с прокуратурой рейды по аптекам, завышающим цены на жизненно важные лекарства.

Пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов отметил, что федеральное ведомство по собственной инициативе проверки магазинов организовывать не станет. "Но мы будем реагировать на обращения граждан о том, что где-то торгуют запрещенным алкоэнергетиком", - подчеркнул он.

На прошлой неделе в Мосгордуму внесли законопроект , запрещающий продажу алкогольных энергетиков. Штраф за нарушение может составить до 200 тысяч рублей. Запрет должен одновременно вступить в силу в Москве и Подмосковье с 1 апреля. Более того, в области уже разработали законопроект , который запрещает продажу безалкогольных энергетиков, но только несовершеннолетним покупателям. Алкоэнергетики уже запрещены в 14 регионах России, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской и Архангельской областях, в Чечне и на Чукотке. Минздрав РФ также думает о том, чтобы выступить с инициативой запрета по всей стране. В течение 2015 года специалисты проведут исследование о воздействии алкогольных энергетиков на человеческий организм. Алкоэнергетики - слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike.





Член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Антон Цветков считает, что дружинники и активисты иногда выявляют продажу запрещенных товаров лучше правоохранительных органов. "У них нет других задач, в отличие от сотрудников полиции. Они не настолько загружены, поэтому зачастую работают результативнее. Для выявления нелегальных продаж однозначно необходимо подключать общественные объединения", - заявил Цветков.

По его словам, молодежные активисты организации "Офицеры России" также планируют участвовать в рейдах против алкоэнергетиков - осуществлять "контрольные закупки" вместе с полицией. "Активисты делают закупку товара и вызывают наряд полиции, который оформляет нарушение. Численность нашего молодежного отряда составляет порядка 300 человек", - сообщил Цветков.

Психиатр-нарколог Василий Анч согласен, что нужно ограждать людей от употребления алкогольных энергетиков. Они опасны, поскольку способствуют сильной активизации мозговой деятельности. "При чрезмерном употреблении человек может впасть в неадекватное состояние, эйфорию, вести себя агрессивно. Это вредно для организма, особенно подростков, которые не могут контролировать количество выпитого. Все искусственно созданные психофизические вещества опасны для человека", - заключил Анч.

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов