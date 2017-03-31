Первый участок трассы Солнцево – Бутово – Видное введут осенью 2018 года

Первый участок трассы Солнцево – Бутово – Видное от Киевского до Калужского шоссе планируют закончить осенью 2018 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Длина этого участка составит почти 8 километров с тремя полосами движения в каждую сторону и боковыми проездами, рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, на этом участке дороги соорудят три подземных пешеходных перехода. Вблизи жилой застройки вдоль трассы установят шумозащитные экраны.





Фото: Стройкомплекс Москвы

В дальнейшем дорогу Солнцево – Бутово – Видное продлят от Калужского шоссе через административно-деловой центр в Коммунарке до улицы Поляны в Бутово.

Хуснуллин отметил, что это будет первоклассная магистраль протяженностью около девяти километров с тремя-пятью полосами движения в каждую сторону.