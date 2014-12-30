ЦОДД дополнительно подсветит 345 пешеходных переходов

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Центр организации дорожного движения планирует установить дополнительную подсветку на 345 пешеходных переходах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу ЦОДД Вадима Юрьева.

Освещение нужно, чтобы выделить зону перехода и привлечь к ней внимание водителей.

"На данный момент ЦОДД модернизирует 252 наземных пешеходных перехода в пределах Бульварного кольца, а также 93 перехода, на которых зафиксированы ДТП с участием пешеходов", – сказал Юрьев.

Кроме того, в 2015 году дополнительной световой индикацией оснастят еще 100 пешеходных переходов. В этом году такое оборудование поставили на 45 объектах, после этого аварийность снизилась.

Глава ЦОДД добавил, что в течение 2013-2014 годов была проведена работа по замене обычных дорожных знаков, обозначающих переход, на аналогичные объекты с желтой светоотражающей пленкой по краям.

Ранее M24.ru сообщало, что на дорогах Москвы установят знаки с внутренней подсветкой – эксперимент, начавшийся в 2013 году в ЦАО, признан удачным – там снизилась аварийность.

Всего заменят 6,2 тысячи знаков на вылетных магистралях, Третьем транспортном кольце и МКАД.