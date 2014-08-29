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Город

29 августа 2014, 10:25

10 участков дорог в центре Москвы перекроют из-за школьных линеек

дороги образование школьники День знаний трафик первый класс линейки перекрытия улиц

Фото: ИТАР-ТАСС

10 столичных школ, расположенных в центре Москвы, 1 сентября смогут провести линейки только на проезжей части. Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД, у этих образовательных учреждений нет собственного двора. На время проведения торжественных мероприятий 10 участков дорог в Центральном округе рядом со школами будут перекрыты.

В основном, движение машин будет остановлено примерно на час - с 08.00 до 09.00, однако на некоторых участках проезд закроют раньше - в 7.30, а на других, наоборот, откроют позже - в 9.30.


  • Школа №1520, Леонтьевский переулок, дом 19, перекрытие с 8.30 до 09.30
  • школа № 110, Столовый переулок, дом 10, перекрытие с 08.00 до 09.00
  • ГБОУ СОШ № 2095, Большой Казенный переулок, дом 9, перекрытие с 08.00 до 08.30
  • ГБОУ СОШ № 1259, Монетчиковский переулок, дом 7, перекрытие с 08.00 до 08.30
  • № 315, улица Русаковская, дом 1, стр. 1, перекрытие с 07.30 до 08.40
  • № 1241, Большой Трехгорный переулок, дом 3, перекрытие с 08.00 до 09.00
  • № 1234, улица Большая Молчановка, дома 26-28, перекрытие 08.00 до 09.00
  • № 498, улица Народная, дом 11/2, перекрытие с 07.30 до 08.30
  • № 465, Большой Факельный переулок, 23, стр. 1, перекрытие с 07.30 до 08.30
  • №1227, Большой Трехсвятительский переулок, дом 4, перекрытие с 07.30 до 08.30

Марина Курганская

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