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Дороги в центре столицы перекрыли из-за митинга. Шествие противников Майдана стартовало в 13.00, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время невозможно проехать по Страстному бульвару, Петровке и площади Революции. Движение по первым двум улицам откроют после прохождения колонн демонстрантов, площадь будет перекрыта до окончания мероприятия.

В шествии общественного движения "Антимайдан" принимают участие около 35 тысяч человек. Организаторы заявляли о намерении привлечь на акцию 40 тысяч человек.

В столице началось шествие, посвященное годовщине Майдана

Мероприятие согласовано столичными властями. Отметим, что оно посвящено годовщине украинского Майдана.

В целом, загруженность столичных дорог сейчас оценивается в 4 балла. Практически стоит Тверская улица, серьезно затруднено движение по Тверскому бульвару и внешней стороне Садового кольца.

В то же время автомобилисты не испытывают затруднений при движении по МКАД и вылетным магистралям столицы - эти дороги практически свободны.