Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

21 февраля, 14:18

Дороги в центре столицы перекрыли из-за митинга

дороги митинги перекрытия движения

Фото: ТАСС

Дороги в центре столицы перекрыли из-за митинга. Шествие противников Майдана стартовало в 13.00, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время невозможно проехать по Страстному бульвару, Петровке и площади Революции. Движение по первым двум улицам откроют после прохождения колонн демонстрантов, площадь будет перекрыта до окончания мероприятия.

В шествии общественного движения "Антимайдан" принимают участие около 35 тысяч человек. Организаторы заявляли о намерении привлечь на акцию 40 тысяч человек.

В столице началось шествие, посвященное годовщине Майдана

Мероприятие согласовано столичными властями. Отметим, что оно посвящено годовщине украинского Майдана.

В целом, загруженность столичных дорог сейчас оценивается в 4 балла. Практически стоит Тверская улица, серьезно затруднено движение по Тверскому бульвару и внешней стороне Садового кольца.

В то же время автомобилисты не испытывают затруднений при движении по МКАД и вылетным магистралям столицы - эти дороги практически свободны.

Сюжет: Москва для автомобилистов

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать