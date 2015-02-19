Реконструкция Коптевского путепровода улучшит транспортные связи района - мэр

Сергей Собянин проконтролировал реконструкцию Коптевского путепровода

Реконструкция Коптевского путепровода улучшит транспортные связи в районе Ленинградского шоссе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по реконструкции путепровода.

По словам Сергея Собянина, в ходе реконструкции МКЖД потребовалось привести в порядок семь путепроводов через железнодорожные пути, которые давно требовали капитального ремонта или даже полной замены.

"Реконструкция путепроводов не только позволит обеспечить безопасное движение пассажирских поездов по МКЖД, но и улучшит транспортные связи между прилегающими к МКЖД районами Москвы", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что реконструкция МКЖД является одной из крупнейших транспортных строек Москвы. "Сегодня активные строительные работы идут на всех участках кольца. Определен оператор, который будет отвечать за организацию перевозки пассажиров, – Центральная пригородная пассажирская компания", – сказал Сергей Собянин.

Реконструкцию Коптевского путепровода завершат в декабре

Коптевский путепровод через железнодорожные пути МКЖД соединяет Нарвскую улицу с улицей Клары Цеткин. Путепровод, длина которого составляет 79 метров, был построен в 1907 году, последний раз его масштабная реконструкция проводилась в 1954 году.

Проект нынешней реконструкции предусматривает строительство новой эстакады шириной 12,5 метра над путями МКЖД с двумя полосами движения (по одной полосе в каждую сторону), расширение улицы Клары Цеткин на участке от Фармацевтического до Старопетровского проезда, реконструкцию Нарвской улицы и ряда других дорожных объектов.

В рамках проекта будет построено около 1 километра новых дорог, созданы тротуары, организованы заездные карманы на остановках общественного транспорта, установлены ограждения, улучшено уличное освещение. Кроме того, предусмотрена установка шумозащитных экранов общей длиной 131 метр, замена окон на шумозащитные в одном из прилегающих домов.

Также планируется благоустроить прилегающую территорию, высадить дополнительные зеленые насаждения. Работы планируется завершить в декабре 2015 года.