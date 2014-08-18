Благоустройство Варшавского шоссе продолжится в 2015 году - мэр

Фото: ИТАР-ТАСС

Благоустройство Варшавского шоссе продолжится в 2015 году, сообщил Сергей Собянин во время открытия новой эстакады у метро "Улица академика Янгеля".

"Мы приняли решение помимо реконструкции основной магистрали провести комплекс благоустроительных работ, и это большая и важная работа. Она будет продолжаться и в этом, и в следующем году", - сказал Собянин. Он отметил, что сейчас заканчивается благоустройство Чонгарского и Черноморского бульваров, на которых приводятся в порядок фасады домов, освещение, тротуары и газоны.

Напомним, развязку на Варшавском шоссе начали строить в октябре 2013 год, а закончили 14 августа 2014 года. Меньше, чем за год здесь не только построили эстакаду, но и расширили примыкающие к ней дороги.

18 августа Собянин открыл движение по многоуровневой эстакаде на Варшавском шоссе. Новая транспортная развязка находится в районе пересечения "Варшавки" и улицы академика Янгеля. Строительство эстакады стало продолжением проведенной в 2011-2013 годах реконструкции Варшавского шоссе.

Как реконструируют развязку на Варшавском шоссе

В ходе подготовки к строительству эстакады ее общая стоимость была снижена практически в четыре раза. Как пояснил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, изначально на этот объект планировалось потратить семь миллиардов рублей, однако на всех этапах, начиная от экспертизы до торгов, цену удалось снизить до 1,7 миллиарда рублей. В итоге был выбран менее затратный проект, что также позволило ускорить возведение объектов.

Реконструкция Варшавского шоссе Варшавское шоссе – одна из ключевых транспортных артерий Москвы, соединяющая центр с южной частью города, Подольском, Чеховом, Серпуховом и далее – с юго-западными регионами России, юго-восточными районами Украины и Крымом. Варшавское шоссе – одна из ключевых транспортных артерий Москвы, соединяющая центр с южной частью города, Подольском, Чеховом, Серпуховом и далее – с юго-западными регионами России, юго-восточными районами Украины и Крымом. В ходе реконструкции 2011 2013 годов на шоссе построили две многоуровневые развязки, разворотную эстакаду на подъезде к МКАД и тоннель по основной проезжей части на пересечении с улицами Красного Маяка и Подольских Курсантов. Новые боковые проезды позволяют автотранспорту перемещаться внутри района, не выезжая на основную трассу. Также появились карманы для остановок общественного транспорта и шесть внеуличных пешеходных переходов. Благодаря строительству этих объектов появилась возможность убрать ряд светофоров и увеличить скорость транспортного потока более чем на 15 процентов. Появление эстакады у станции метро "Улица Академика Янгеля", продолжающей 5-километровый участок с непрерывным движением по основному ходу магистрали, позволит повысить пропускную способность и скорость движения в этой части шоссе на 25-30 процентов. Дорожные работы на Варшавском шоссе сопровождаются благоустройством окрестной территории. Как сообщил во время открытия развязки Сергей Собянин, уже завершается обустройство Чонгарского и Черноморского бульваров, фасадов домов, тротуаров, газонов, освещения. "Это большая работа, не менее важная, чем строительство, – подчеркнул мэр, – и она будет продолжаться и в этом, и в следующем году".



Всего до 2014 года в Москве должно появиться более 80 километров новых дорог. Будут реконструированы две дороги в Новой Москве, завершится реконструкция участков Можайского и Дмитровского шоссе, а также шоссе Энтузиастов, участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе и четырех транспортных развязок на МКАД.