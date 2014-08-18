1 октября в Москве откроются еще 4 пункта взвешивания грузовиков

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С 1 октября количество передвижных пунктов взвешивания грузовиков увеличится с 6 до 10, сообщил начальник отдела весового контроля ГКУ "ЦОДД" Дмитрий Булавин.

Напомним, с 1 марта 2013 года ограничение по весу для транзитного грузового транспорта составляет 12 тонн при движении по МКАД и внутри кольцевой автодороги с 6:00 до 22:00. На участке между ЖД-кольцом и Третьим транспортным кольцом разрешен проезд автомобилей с грузоподъемностью до 7 тонн. Внутри Третьего транспортного кольца и Садовом кольце вес автомобиля не должен превышать 1 тонны.

За превышение допустимой массы и нагрузки на ось предусмотрено наказание в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Для должностных лиц ответственность за превышение норм перевозки колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических – от 400 до 500 тысяч рублей.

"С 1 августа 2013 года взвесили около 25 тысяч грузовиков, при этом выявили более четырех тысяч нарушений", - приводит слова Булавина Агентство "Москва".

Напомним, что с 6 по 12 июня на МКАДе взвесили 554 грузовых автомобиля и нашли 86 нарушителей – большегрузами были превышены установленные ограничения по массе или нагрузке на ось.

В теплое время года нарушителей обычно всегда становится больше. Грузовики на МКАДе взвешивают на регулярной основе. Мобильные точки контроля каждый раз меняют свое расположение, а само взвешивание проходит круглосуточно.

Как ранее сообщало M24.ru, на постах весового контроля грузовиков на МКАД планируют установить видеорегистраторы. Кроме того, инспекторов обеспечат карманными камерами, которые будут фиксировать время и место взвешивания и записывать разговоры с водителями.

А вот власти Подмосковья могут разрешить владельцам большегрузов, задержанных за перевес, "перебрасывать" товар на другие автомобили и продолжать движение.