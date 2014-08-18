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Москва 24

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Город

18 августа 2014, 10:04

Четыре светофора установили на дублере Волоколамского шоссе

дороги светофоры дублеры Волоколамском шоссе

На дублере Волоколамского шоссе установили светофоры

На дублере Волоколамского шоссе на юго-западе Москвы установили четыре светофора. Два из них регулируют движение автомобилей, остальные – движение пешеходов, сообщает телеканал "Москва 24".

По дублеру Волоколамки ходит общественный транспорт. Движение вдоль дороги такое же активное, как и на самой трассе. В районе расположены больница, храм и парк. Машины здесь идут сплошным потоком, и за последние несколько месяцев аварийных случаев становилось все больше.

По словам местных жителей, здесь часто сбивали пешеходов. Поэтому москвичи обратились к властям с просьбой об установке светофоров.

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Добавим, чтобы установить в своем районе светофор, необходимо написать заявление в ГИБДД, префектуру или управу. Также можно напрямую обратиться в Центр организации дорожного движения. Просьбу должны рассмотреть в течение 30 дней. В это время специальная комиссия выезжает на место и определяет, насколько оно нуждается в регулировании.

"Основные условия для установки светофорного объекта – это интенсивность движения и наличие очага ДТП. Все зависит от категории дороги, скорости движения на данном участке, наличия образовательных учреждений", - сообщил начальник отдела строительства ГКУ ЦОДД Максим Кундиус.

Установка светофора занимает определенное время. Прокладка внешних коммуникаций у нас запрещена – чтобы не портить облик города, все провода прячут под землей.

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