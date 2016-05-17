На Садовом кольце ограничат движение транспорта

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На шести участках Садового кольца в разное время ограничат движение транспорта. Как сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы, это связано с ремонтом водопровода.

Так, с 14 мая по 30 июня ограничено движение по улице Земляной вал: от площади Цезаря Куникова до дома 24/30, строение 1 по улице Земляной вал (одна полоса круглосуточно). С 15 мая по 25 июня будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе на улице Земляной вал (боковой проезд): от Берниковской набережной до дома 68, строение 1 по улице Земляной вал.

Фото: Департамент транспорта

С 15 мая по 30 июня ограничивается движение по одной полосе на улице Валовая на пересечении с Пятницкой улицей. С 17 по 30 мая также вводиться ограничение движения транспорта по улице Валовая в районе дома 9Б до улицы Коровий вал.

С 18 мая по 25 июня частично будет ограничено движение по одной полосе на улице Заморенова в районе пересечения с Дружинниковской улицей. С 10 июня по 25 июля ограничения вводятся на улице Конюшковская в районе пересечения с Малым Конюшковским переулком.

Напомним, более чем на 20 столичных улицах началось благоустройство по программе "Моя улица". Движение будет ограничено частично, для машин останется не менее двух полос. Подробнее о дорожных перекрытиях можно узнать здесь.