На вылетных магистралях при въезде в город создадут видовые зоны для водителей

Фото: M24.ru/ Михаил Колобаев

Московские власти благоустроят зоны вдоль шести вылетных магистралей, чтобы при въезде в Москву открывался красивый вид и автомобилисты могли наслаждаться архитектурным образом города. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова. По ее словам, видовые зоны будут созданы за счет благоустройства территорий, которые находится между трассой и рядами жилых домов. Так, "лепестки" и островки" внутри развязок озеленят и поставят там газоны с цветами. Там устроят ландшафтное освещение. Кроме того, на въездах в город уберут незаконную рекламу. Вдоль трасс создадут общественные пространства - с пешеходными дорожками, лавочками, фонарями по индивидуальным проектам. Работы по благоустройству начнутся уже весной. Таким образом, будет разработан "образ города при въезде в Москву".

Проекты по созданию видовых зон подготовят для шести вылетных магистралей:

Ленинградского шоссе

Варшавского шоссе

Рублевского шоссе

Щелковского шоссе

Шоссе Энтузиастов

Ярославского шоссе

Как рассказала Блинова, между рядами домов и магистралями создадут буферную зону, ее благоустроят. Автомобилистам, проезжающим мимо, будет приятно смотреть по сторонам, а местные жители смогут гулять по пешеходным маршрутам. Благоустройство магистралей начнется с развязок на пересечении с МКАД. “Видовые виды для автомобилистов также будут обеспечены за счет озеленения “островков” и “лепестков” внутри развязки. На них будет положен газон и высажены клумбы с цветами, - отметила Татьяна Блинова. - За счет создания благоустроенных зон вдоль магистралей снизится уровень шума и загрязненности в жилом секторе”. Также будут организованы общественные пространства, проложены пешеходный дорожки, создано ландшафтное освещение площадей, скамеек, урн и вазонов для цветов. В том числе для подсветки будет использовать уличные торшеры с индивидуальном дизайном. Блинова отметила, что благоустройство этих зон начнется в апреле-мае.

По словам представителя департамента, в прошлом году таким образом уже было благоустроено Каширское шоссе. “Раньше вокруг магистрали были заброшенные территории. Сейчас там организовано культурное пространство в формате мини-парка, высажены клумбы, благоустроены газоны, замощены дорожки, устроены детские и строительные площадки, установлено освещение. По Каширскому шоссе стало приятно ездить и днем, и ночью”, - подчеркнула Блинова.

Уже разработана отдельная концепция Уже разработана отдельная концепция цветочного оформления на МКАД . 109 километров магистрали оформят в едином стиле: весной - в гжель, а летом - в хохлому. Газоны и цветники будут повторять форму развязок. Увидеть их можно будет с любой точки съездов и заездов. Идея создавать видовые зоны в Москве появилась у властей еще в 2013 году. Их начали делать для пешеходов в центральной части города, в тех местах, откуда открываются наиболее живописные городские пейзажи. В видовые маршруты вошли зоны возле метро “Арбатская”, Устьинская и Фрунзенская набережные, Большая Никитская улица, Покровка и Елоховская площадь.





“Театр, как все знают, начинается с вешалки, а знакомство с городом начинается с проезда по основным его дорогам, - отметил член совета гильдии маркетологов Николас Коро. - Столетия назад знакомство с Москвой стартовало с Поклонной горы - с этой точки начинался город и открывался прекрасный вид на него. Важно, чтобы и сегодня при въезде в столицу были красивые панорамные виды. Это создаст приятное впечатление для самих горожан, а также для туристов”.

По мнению Николаса Коро, на каждой магистрали города можно найти точки обзора, откуда открывается хороший вид, и создать там небольшие мультимедийные центры. “Поставить их можно на обочине и сделать удобный подъезд, который не будет мешать общему потоку, - отметил Коро. - В них должны быть современные стеклянные стены, а также оборудованы места для питания и возможности выйти в интернет со своего гаджета по wi-fi или со стационарного компьютера. Еще автомобилистам, которые захотят в них остановиться и посмотреть на город, будет полезно, если там будет оборудована мойка для машины”.

Архитектор, урбанист, профессор московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Иванов сказал, что автомобилистам на дороге в первую очередь важно отсутствие заторов. Останавливаться они вряд ли будут, а вот озеленение и вид из окна на успешный и развивающийся город не помешают.

Анастасия Мальцева