Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

16 января 2015, 00:01

На вылетных магистралях при въезде в город создадут видовые зоны для водителей

дороги экология автомобили благоустройство вылетные магистрали газоны панорамы цветники озеленение города строительство и реконструкция

Фото: M24.ru/ Михаил Колобаев

Московские власти благоустроят зоны вдоль шести вылетных магистралей, чтобы при въезде в Москву открывался красивый вид и автомобилисты могли наслаждаться архитектурным образом города. Об этом M24.ru рассказала пресс-секретарь департамента капремонта Татьяна Блинова. По ее словам, видовые зоны будут созданы за счет благоустройства территорий, которые находится между трассой и рядами жилых домов. Так, "лепестки" и островки" внутри развязок озеленят и поставят там газоны с цветами. Там устроят ландшафтное освещение. Кроме того, на въездах в город уберут незаконную рекламу. Вдоль трасс создадут общественные пространства - с пешеходными дорожками, лавочками, фонарями по индивидуальным проектам. Работы по благоустройству начнутся уже весной. Таким образом, будет разработан "образ города при въезде в Москву".

Проекты по созданию видовых зон подготовят для шести вылетных магистралей:

  • Ленинградского шоссе
  • Варшавского шоссе
  • Рублевского шоссе
  • Щелковского шоссе
  • Шоссе Энтузиастов
  • Ярославского шоссе

Как рассказала Блинова, между рядами домов и магистралями создадут буферную зону, ее благоустроят. Автомобилистам, проезжающим мимо, будет приятно смотреть по сторонам, а местные жители смогут гулять по пешеходным маршрутам. Благоустройство магистралей начнется с развязок на пересечении с МКАД. “Видовые виды для автомобилистов также будут обеспечены за счет озеленения “островков” и “лепестков” внутри развязки. На них будет положен газон и высажены клумбы с цветами, - отметила Татьяна Блинова. - За счет создания благоустроенных зон вдоль магистралей снизится уровень шума и загрязненности в жилом секторе”. Также будут организованы общественные пространства, проложены пешеходный дорожки, создано ландшафтное освещение площадей, скамеек, урн и вазонов для цветов. В том числе для подсветки будет использовать уличные торшеры с индивидуальном дизайном. Блинова отметила, что благоустройство этих зон начнется в апреле-мае.

По словам представителя департамента, в прошлом году таким образом уже было благоустроено Каширское шоссе. “Раньше вокруг магистрали были заброшенные территории. Сейчас там организовано культурное пространство в формате мини-парка, высажены клумбы, благоустроены газоны, замощены дорожки, устроены детские и строительные площадки, установлено освещение. По Каширскому шоссе стало приятно ездить и днем, и ночью”, - подчеркнула Блинова.

Уже разработана отдельная концепция цветочного оформления на МКАД. 109 километров магистрали оформят в едином стиле: весной - в гжель, а летом - в хохлому. Газоны и цветники будут повторять форму развязок. Увидеть их можно будет с любой точки съездов и заездов.

Идея создавать видовые зоны в Москве появилась у властей еще в 2013 году. Их начали делать для пешеходов в центральной части города, в тех местах, откуда открываются наиболее живописные городские пейзажи. В видовые маршруты вошли зоны возле метро “Арбатская”, Устьинская и Фрунзенская набережные, Большая Никитская улица, Покровка и Елоховская площадь.


“Театр, как все знают, начинается с вешалки, а знакомство с городом начинается с проезда по основным его дорогам, - отметил член совета гильдии маркетологов Николас Коро. - Столетия назад знакомство с Москвой стартовало с Поклонной горы - с этой точки начинался город и открывался прекрасный вид на него. Важно, чтобы и сегодня при въезде в столицу были красивые панорамные виды. Это создаст приятное впечатление для самих горожан, а также для туристов”.

Ссылки по теме

По мнению Николаса Коро, на каждой магистрали города можно найти точки обзора, откуда открывается хороший вид, и создать там небольшие мультимедийные центры. “Поставить их можно на обочине и сделать удобный подъезд, который не будет мешать общему потоку, - отметил Коро. - В них должны быть современные стеклянные стены, а также оборудованы места для питания и возможности выйти в интернет со своего гаджета по wi-fi или со стационарного компьютера. Еще автомобилистам, которые захотят в них остановиться и посмотреть на город, будет полезно, если там будет оборудована мойка для машины”.

Архитектор, урбанист, профессор московского отделения Международной академии архитектуры Андрей Иванов сказал, что автомобилистам на дороге в первую очередь важно отсутствие заторов. Останавливаться они вряд ли будут, а вот озеленение и вид из окна на успешный и развивающийся город не помешают.

Анастасия Мальцева

Сюжет: Реконструкция вылетных магистралей: итоги и планы

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать