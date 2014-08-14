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14 августа 2014, 16:48

Строительство развязки у метро "Улица Академика Янгеля" завершено

дороги строительство Варшавское шоссе эстакады проекты трафик транспортные развязки улица Академика Янгеля строительство и реконструкция

Фото: M24.ru

Строительство многоуровневой развязки в районе метро "Улица Академика Янгеля" завершено. В ближайшие дни по ней запустят движение транспорта, сообщает в четверг, 14 августа, пресс-служба столичного департамента строительства.

Сейчас на месте стройки завершены монтажные работы, положен асфальт, нанесена разметка, а также благоустроена прилегающая территория: высадили деревья и кустарники.

Строительство развязки началось в августе 2013 года. Длина построенной эстакады по Варшавскому шоссе составляет почти 282 метра по 3 полосы движения в каждом направлении.

Во время работ также были построены дополнительные съезды и выезды с основной проезжей части Варшавского шоссе, два разворотных съезда на улице Академика Янгеля.

Остановки общественного транспорта оборудованы заездными карманами.

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Отметим, что развязка обеспечит бессветофорное движение на данном участке Варшавского шоссе. По мнению экспертов, новая эстакада сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве.

Напомним, на последний летний месяц запланировано завершение работ на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта, где также запустят движение по новой развязке.

В сентябре будут готовы еще несколько дорожных объектов. Речь идет об обновленном Можайском путепроводе и открытии отремонтированного участка МКАД - от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.

Как реконструируют развязку на Варшавском шоссе

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