Строительство развязки у метро "Улица Академика Янгеля" завершено

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Строительство многоуровневой развязки в районе метро "Улица Академика Янгеля" завершено. В ближайшие дни по ней запустят движение транспорта, сообщает в четверг, 14 августа, пресс-служба столичного департамента строительства.

Сейчас на месте стройки завершены монтажные работы, положен асфальт, нанесена разметка, а также благоустроена прилегающая территория: высадили деревья и кустарники.

Строительство развязки началось в августе 2013 года. Длина построенной эстакады по Варшавскому шоссе составляет почти 282 метра по 3 полосы движения в каждом направлении.

Во время работ также были построены дополнительные съезды и выезды с основной проезжей части Варшавского шоссе, два разворотных съезда на улице Академика Янгеля.

Остановки общественного транспорта оборудованы заездными карманами.

Отметим, что развязка обеспечит бессветофорное движение на данном участке Варшавского шоссе. По мнению экспертов, новая эстакада сделает Варшавку самой скоростной трассой в Москве.

Напомним, на последний летний месяц запланировано завершение работ на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта, где также запустят движение по новой развязке.

В сентябре будут готовы еще несколько дорожных объектов. Речь идет об обновленном Можайском путепроводе и открытии отремонтированного участка МКАД - от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.