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14 июля 2014, 13:15

На подмосковных дорогах за четыре месяца устранили 1800 нарушений

дороги Московская область трассы Госадмтехнадзор мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 1800 нарушений устранили на дорогах в Московской области за 4 месяца, сообщила в понедельник пресс-служба Госадмтехнадзора.

По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой, эта цифра составляет две трети от всех нарушений, выявленный в ходе операции "Дорога".

Напомним, что 11 марта 2014 года в Московской области стартовала операция "Дорога", в рамках которой инспекторы проверяли состояние дорог и объектов придорожной инфраструктуры. С момента начала акции было проверено около 7 тысяч объектов, в общей сложности выявили три тысячи нарушений. Наложено 2000 штрафов на сумму 67,2 миллиона рублей.

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