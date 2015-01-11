Снег в Москве убирают 15 тысяч единиц спецтехники

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Последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, снег также убирают 35 тысяч дворников. В круглосуточном режиме работают все 146 стационарных и мобильных снегоплавильных пунктов. Их общая мощность – 550 тысяч кубометров снега в сутки.

За сутки в Москве на снегосплавные пункты вывезено 420 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона - 6,45 миллионов кубометров.

На особом контроле находятся аварийно-опасные участки московских дорог. Так, тягачи продолжают дежурить на МКАД.

Также Бирюков отметил, что в течение дня в столице будут очищать от снега основные и разделительные дорожные полосы. От снега постоянно очищают подходы к станциям метро, остановкам общественного транспорта, территорий, прилегающих к объектам соцкультбыта, пешеходных зон и дворов.

Напомним, синоптики прогнозируют снегопад в течение всего воскресного дня.