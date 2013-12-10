Зонирование тротуаров начнут с вылетных магистралей

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Власти приступят к зонированию городских тротуаров к весне 2014 года. Об этом M24.ru сообщил главный архитектор Москвы Серей Кузнецов. Новая концепция строительства городских улиц предполагает, что на городских тротуарах выделят отдельные зоны для парковок, велодорожек, летних кафе, лавок и урн. Для пешеходов также будет выделена отдельная свободная зона. По словам Кузнецова, проект стандартов уже разработан и проходит согласование, сейчас определяются пилотные зоны. "Первые "горячие точки" – это вылетные магистрали, поскольку они и так уже проходят реконструкцию. Собственно, идея зонирования родилась в связи с этой работой, когда мэром было дано поручение проработать прилегающие к магистралям территории",− отметил Кузнецов.

По словам Кузнецова, отдельное внимание будет уделяться малым архитектурным формам - лавочкам, светильникам и урнам. Для них не только выделят собственные зоны, но и проведут открытые конкурсы для разработки нового дизайна. "Это вопрос городской идентичности, вот раньше московская лавка была вполне узнаваемым символом города, такие элементы нужны Москве и сегодня",− пояснил Сергей Кузнецов.

Напомним, что о создании стандартов зонирования власти города объявили в октябре этого года. Документ, поданный в мэрию, должен утвердить создание на городских улицах отдельных зон для летних кафе, парковок, мест отдыха, малых архитектурных форм, пешеходов и велодорожек. В случае с вылетными магистралями велосипедные трассы планируется обустраивать на расстоянии не менее 20 метров от проезжей части.

Отметим также, что на двух вылетных магистралях в 2014 году должны появиться пешеходные маршруты на Рязанском проспекте и Щелковском шоссе. На протяжении маршрутов будут расширены тротуары, поставлены новые лавочки и урны, пройдет ремонт фасадов домов.Также столичные власти собираются озеленить реконструируемые шоссе − висячие сады появятся на Варшавском, Ярославском, Каширском, Ленинградском, Рублевском шоссе и на проспекте Мира, рассказали M24.ru в ведомстве.

Вице-президент Союза Московских архитекторов Михаил Хазанов отметил, что новые стандарты будут полезны, чтобы навести порядок в сфере дизайна городской среды. Сейчас, по словам архитектора, за редким исключением нескольких парковых зон, город в этом направлении развивается спонтанно. "Союз Московских архитекторов, на сколько мне известно, готовит сегодня программу открытого конкурса для молодых архитекторов по дизайну городских улиц и пешеходных зон",− отметил архитектор.

Координатор направления "Пешеходы и велосипедисты" экспертного центра Probok.net Диана Хакимова полагает, что идея зонирования улиц витает в воздухе. "Однако вылетные магистрали, возможно, не очень подходят для внедрения пешеходных инициатив, лучше такие эксперименты проводить на небольших улицах",− пояснила Хакимова.

Напомним, московские власти планируют реконструировать все 18 вылетных магистралей, 5 из них уже практически закончены - Варшавское, Каширское, а также Ленинградское шоссе от "Сокола" до МКАД, на участке "Рублевское шоссе - Балаклавский проспект" и Ярославское шоссе. В следующем году планируется закончить работы на Рязанском и Кутузовском проспектах, Можайском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Дарья Миронова