Авто со знаком "Инвалид" могут разрешить выезд на выделенки

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Автомобилям под управлением инвалидов могут разрешить выезд на выделенные полосы. С таким предложением выступил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Нилов предложил дополнить список транспортных средств, которым разрешено движение по выделенкам, автомобилями со знаками "Инвалид" и внести их номера в специальный реестр.

Ранее m24.ru сообщало, что водителей такси могут запретить штрафовать за выезд на выделенные полосы. Соответствующие поправки к КоАП внесены на рассмотрение Госдумы. Речь также идет о школьных автобусах и машинах скорой помощи. Право такого транспорта выезжать на выделенки закреплено в ПДД, однако из-за специфики работы многочисленных камер на дорогах, штрафы все равно выписываются.

Как пояснили в столичной Госавтоинспекции, списки номеров машин, получивших разрешения на извоз, приходят с опозданием и система фиксирует автомобили по старым данным. Острее всего проблема коснулась таксистов Московской области, обслуживающих клиентов-москвичей.