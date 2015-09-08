В Москве начнут раздавать Wi-Fi вдоль дорог

Фото: m24.ru/Роман Васильев

В Москве запустят эксперимент по раздаче Wi-Fi вдоль дорог. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ). Пилотный проект стартует в Северо-Западном округе в конце 2015 года и продлится в течение года. Город предоставляет инфраструктуру для проекта, а местный провайдер обеспечивает зону покрытия с помощью точек Wi-Fi на фонарных столбах вдоль трасс.

"Город предоставляет опоры ГУП "Моссвет", а все остальное делают сами операторы. Провайдер сейчас заканчивает переговоры, потом займется установкой оборудования, но интернет пока не раздает", – отметили в пресс-службе.

По информации собеседника m24.ru, это первый подобный проект в городе. "Любой провайдер может обратиться в департамент, и после всех согласований город готов предоставить компании такую возможность", – добавили в департаменте.

Генеральный директор интернет-провайдера "c2free", занимающегося установкой Wi-Fi оборудования на северо-западе, Александр Климов рассказал, что сеть будет запущена в конце 2015 года. На первом этапе она покроет около 13 километров дорог в округе. "Wi-Fi будет доступен на улицах Свободы, Фомичевой, Героев Панфиловцев, Лодочной и других", – пояснил Климов.

После установки нового оборудования беспроводную сеть сможет протестировать любой желающий, пройдя авторизацию с помощью SMS. "Wi-Fi можно будет протестировать, находясь в пробке в автомобиле, в общественном транспорте или идя по тротуару", – добавил гендиректор компании. Бесплатный доступ будет возможен в течение первых суток пользования интернетом, далее может быть введена тарификация.

В декабре 2014 года бесплатный Wi-Fi появился появился на всех 12 линиях столичной подземки, а в марте 2015 года беспроводная сеть заработала в подмосковных электричках Савеловского, Белорусского и Курского направлений. Wi-Fi работает и на В декабре 2014 года бесплатный Wi-Fi появился появился на всех 12 линиях столичной подземки, а в марте 2015 года беспроводная сеть заработала в подмосковных электричках Савеловского, Белорусского и Курского направлений. Wi-Fi работает и на 450 остановках общественного транспорта. В целом московские власти хотят добиться создания единой сети Wi-Fi по всему городу, в том числе в зоне платной парковки. В 2014 году вступил в силу закон, обязывающий идентифицировать пользователей публичных сетей Wi-Fi. Во всех городских точках идентификация с помощью SMS или столичного портала госуслуг уже введена. Однако коммерческие учреждения (клубы, кафе и прочие) не всегда выполняют это правило. На фонарные столбы вдоль дорог, на которых размещены базовые станции сотовых операторов, обклеят плакатами против радиофобии. Таким образом, власти хотят убедить москвичей в том, что антенны во дворах безопасны с точки зрения радиации.



Руководитель Лаборатории социальных медиа Влад Титов уверен, что Wi-Fi точки вдоль дорог удобны в первую очередь для автомобилистов. "Часто водители пользуются навигаторами, которым нужен постоянный интернет, и по Wi-fi пользоваться ими заметно удобнее", – отметил он.

Пассажиры общественного транспорта также часто нуждаются в хорошем интернете. "Огромное количество людей идет с утра на работу и вечером возвращается, кто-то читает книги или смотрит новости. При хорошей связи с интернетом, это очень удобно", – добавил Титов.

Однако медиаэксперт Антон Коробков-Землянский считает, что многие люди сейчас перестали пользоваться Wi-Fi, потому что удобнее и быстрее зайти в интернет по мобильной сети.

"Сейчас у всех Wi-Fi технологий есть конкурент в рамках традиционных операторов мобильной связи. Заходя в интернет, не надо каждый раз авторизоваться", – отметил он.

Кроме того, интернет-пользователям необходима инфраструктура, "растянутая на всю длину дороги". "На конкретных участках это не будет востребовано, так как водители или пассажиры не успеют подключаться при быстром движении", – отметил Коробков-Землянский.

По мнению собеседника m24.ru, не лишними будут специальные сервисы или приложения для пользователей сети. "Полезные сервисы, приложения, которые расскажут об окружающей инфраструктуре. Это поможет магазинам, кафе, кинотеатрам и другим объектам, которые традиционно располагаются вдоль дорог", – заключил он.

Напомним, что Wi-Fi может появится также на четырех федеральных трассах в Московской области. Беспроводной доступ к интернету обеспечат на платных участках дороги М11 "Москва-Санкт-Петербург", М4 "Дон", а также на Киевском и Минском шоссе.