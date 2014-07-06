Информационные табло для водителей заработают в Москве через месяц

Информационные табло для водителей заработают в городе через месяц, сообщает телеканал "Москва 24". Электронные экраны уже разместили на самых оживленных трассах Москвы.

Пока они действуют в тестовом режиме. Предполагается, что участники движения смогут узнавать о ситуации впереди, среднюю скорость потока, расчетное время до аэропорта и погоду.

Программа будет составлять краткосрочной прогноз обстановки на дорогах. Предоставлять данные будет ГИБДД, Департамент ЖКХ и Гидрометцентр.

Как раннее сообщало сетевое издание M24.ru, данные будут обрабатываться в течение 5-15 минут. Время расчета может зависеть от длины дорожного отрезка, для которого делается прогноз, интенсивность движения на скорость прогнозирования не влияет.