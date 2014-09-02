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Город

02 сентября 2014, 12:14

На дорогах до конца года установят 6 тысяч знаков с подсветкой

дороги аукционы конкурсы дорожные знаки подсветка

Фото: ИТАР-ТАСС

На дорогах Москвы установят знаки с внутренней подсветкой – эксперимент, начавшийся в 2013 году в ЦАО, признан удачным, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Всего заменят 6,2 тысячи знаков на вылетных магистралях, Третьем транспортном кольце и МКАД. Город выделит на это 190,5 миллиона рублей.

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Аукцион на право установки знаков продлится до 18 сентября 2014 года, установят их до декабря.

Знаки должны быть выполнены в антивандальном варианте и быть устойчивыми к коррозии.

Напомним, в 2013 году в центре Москвы начали устанавливать дорожные знаки с внутренней светодиодной подсветкой, к началу 2014 года их стало 900. Новые знаки поставили на Тверской, 1-й Тверской-Ямской улицах и на Садовом кольце.

Добавим, что наземные пешеходные переходы в столице предлагается оснастить световой сигнализацией. Комплексы, состоящие из светодиодного светофора и двух знаков с подсветкой будут предупреждать автомобилистов о приближении к переходу.

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