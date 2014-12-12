Курс евро перешагнул отметку в 70 рублей

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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос с 68,29 до 70,52 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Американская валюта поднялась с 54,79 до 56,89 рубля, бивалютная корзина – с 60,8 до 63 рублей.

Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что с учетом ожидаемого повышения цен на нефть в 2015 году рубль должен существенно укрепиться. При этом она отметила, что даже при цене нефти в 60 долларов за баррель рубль имеет "потенциал укрепления".

Набиуллина добавила, что Банк России направит порядка 85 миллиардов долларов на валютные операции при реализации стрессового сценария в экономике.