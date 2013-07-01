Россияне предпочитают хранить деньги в рублях или не хранить совсем

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам ежегодного опроса ВЦИОМ выяснилось, что россияне не имеют сбережений, а то, что есть, хранят дома в национальной валюте. Только 11% граждан следят за колебаниями на валютном рынке, остальных скачки курсов денежных единиц не пугают. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Последний скачок, который стартовал пару недель назад, в результате чего рубль немножко ослаб по отношению к доллару и евро, пока не дошел до сознания наших граждан и не побудил их перекладывать сбережения из рублей в другие валюты", – сообщил Федоров.

В соответствии с проведенным в конце июня опросом ВЦИОМ, 88% россиян, имеющих сбережения, хранят их в рублях, 7% держат накопления в долларах, а еще около 3% – в евро.

В октябре 2009 года после завершения острой фазы кризиса цифры довольно слабо отличались от нынешних. Единственный серьезный сдвиг произошел с евро, – тогда в евро вкладывали 8% россиян, в этом году их стало всего 3%.

Однако, по словам эксперта, экономика 2000-х годов не сдает свои позиции и выдержала испытания кризисом. Несмотря на колебания курса рубля, доверие к национальной валюте остается достаточно крепким.

Согласно опросу, треть россиян имеют какие-то сбережения, остальные граждане все заработки тратят до конца, а если откладывают, то не с целью накопления (например, в банк), а на "черный день".