Участок БКЛ между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" закрыли до 22 августа

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

01 июля 2013, 15:00

Россияне предпочитают хранить деньги в рублях или не хранить совсем

доллар опросы валюты курс рубля евро

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам ежегодного опроса ВЦИОМ выяснилось, что россияне не имеют сбережений, а то, что есть, хранят дома в национальной валюте. Только 11% граждан следят за колебаниями на валютном рынке, остальных скачки курсов денежных единиц не пугают. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Последний скачок, который стартовал пару недель назад, в результате чего рубль немножко ослаб по отношению к доллару и евро, пока не дошел до сознания наших граждан и не побудил их перекладывать сбережения из рублей в другие валюты", – сообщил Федоров.

В соответствии с проведенным в конце июня опросом ВЦИОМ, 88% россиян, имеющих сбережения, хранят их в рублях, 7% держат накопления в долларах, а еще около 3% – в евро.

В октябре 2009 года после завершения острой фазы кризиса цифры довольно слабо отличались от нынешних. Единственный серьезный сдвиг произошел с евро, – тогда в евро вкладывали 8% россиян, в этом году их стало всего 3%.

Однако, по словам эксперта, экономика 2000-х годов не сдает свои позиции и выдержала испытания кризисом. Несмотря на колебания курса рубля, доверие к национальной валюте остается достаточно крепким.

Согласно опросу, треть россиян имеют какие-то сбережения, остальные граждане все заработки тратят до конца, а если откладывают, то не с целью накопления (например, в банк), а на "черный день".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать