Застройщика дома в ВАО ждет масштабная проверка

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москомстройинвест планирует привлечь прокуратуру и правоохранительные органы для проверки застройщика дома на Новогиреевской улице, сообщает пресс-служба комитета.

По данным властей, на объекте низкие темпы строительства и нет необходимого числа рабочих (около ста, чего недостаточно). Кроме того, властям неоднократно жаловались дольщики.

Ранее правительство Москвы приняло все меры, чтобы застройщик мог возобновить приостановленную стройку и урегулировать отношения с соинвесторами в рамках 214-ФЗ, или закона об участии в долевом строительстве.

"Работы продвигаются неспешными темпами, поступают жалобы от граждан, вложивших свои деньги в этот объект, что сроки строительства затягиваются", – отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Чиновник отметил, что застройщик, вероятно, использует денежные средства дольщиков по нецелевому назначению: к такому выводу сотрудники Москомстройинвеста пришли по итогам анализа отчетности компании.