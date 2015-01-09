Центры госуслуг начали работу после каникул

МФЦ возобновили работу после праздников

Многофункциональные центры госуслуг вновь открылись после новогодних каникул. Посетить МФЦ можно с 8.00 до 20.00, работают они ежедневно без обеда и выходных.

Найти свой МФЦ, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Как сообщается на сайте МФЦ, с этого года центры госуслуг меняют имя – теперь они будут называться "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Сейчас в новом стиле уже оформлены три центра госуслуг – в районах Щукино, Покровское-Стрешнево и Раменки. Остальные пройдут ребрендинг в течение 2015 года.

Осенью у столичных МФЦ появились единые правила – "Московский стандарт госуслуг". Идею введения стандарта качества обслуживания посетителей и правил поведения предложили участники краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг", который проходил летом 2014 года.