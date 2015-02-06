Мои документы: как оформить паспорт, СНИЛС, ИНН и ОМС

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

В начале февраля ряд московских школ начал требовать от учеников обязательного оформления СНИЛС (Страхового номера индивидуального лицевого счета). В СМИ появилась информация о том, что за отказ от оформления документа школьников грозились не допустить к ЕГЭ и ГИА. Позже столичный департамент образования назвал действия школ незаконными.

О том, как, когда и где оформить самые важные документы - в материале M24.ru.

Паспорт

Для получения или замены паспорта в столице нужно обратиться в УФМС по месту жительства, пребывания или фактического проживания. С сентября паспорт можно оформить и в МФЦ.

Первый раз паспорт выдается в 14 лет. В 20 и в 45 лет необходимо поменять документ. В противном случае вам грозит штраф - для жителей Москвы и Петербурга он составляет от 3 до 5 тысяч рублей, если заявление о замене паспорта не подано в течение 30 дней с момента достижения указанного возраста.

Кроме того, ФМС выдаст новый паспорт, если:

вы получили российское гражданство;

старый был потерян или испорчен;

изменились ваши данные: фамилия, имя, отчество, пол или внешность;

в действующем паспорте вы обнаружили неточность.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Документы, необходимые для получения паспорта

При достижении 14-летнего возраста для оформления паспорта нужно предоставить оригиналы следующих документов:

заявление о выдаче паспорта;

реквизиты квитанции об оплате госпошлины (пошлина составляет 2 тысячи рублей, оплатить ее можно в любом отделении Сбербанка);

2 фотографии;

свидетельство о рождении.

СНИЛС

Более подробно с особенностями оформления паспорта, а также со списками документов, необходимых для восстановления или замены паспорта можно познакомиться на сайте УФМС по Москве

СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета. Проще говоря - номер, под которым каждый застрахованный гражданин числится в системе обязательного пенсионного страхования.

Вопреки распространенному мнению, зеленая пластиковая карточка, которую выдают в пенсионном фонде, - это не СНИЛС. Точнее, не только СНИЛС. Это страховое удостоверение, которое помимо страхового номера содержит еще ФИО владельца, дату и место его рождения, пол и дату регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

Потеря страхового удостоверения не означает потерю СНИЛС: номер не меняется в течение всей жизни.

Где и как получить страховое свидетельство

Документ можно оформить самостоятельно или на первом месте работы.

Если вы решили завести СНИЛС сами, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда (ПФР) по месту регистрации, в том числе временной, или фактического проживания.

Из документов понадобится паспорт и заполненная анкета. Оформление свидетельства со СНИЛС занимает три недели.

Если вы впервые устроились на работу и пока не завели СНИЛС, то страховое свидетельство за вас оформит работодатель. Компания должна отправить данные нового сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган ПФР в течение двух недель после заключения трудового договора. Страховое свидетельство также оформят за три недели и затем передадут работодателю.

Пенсионный фонд рекомендует оформить СНИЛС всем, у кого пока его нет. Часто страховых свидетельств нет у военных, сотрудников силовых ведомств и граждан, не имеющих официального трудового стажа, например, домохозяек. Пенсионный фонд рекомендует оформить СНИЛС всем, у кого пока его нет. Часто страховых свидетельств нет у военных, сотрудников силовых ведомств и граждан, не имеющих официального трудового стажа, например, домохозяек. Военные, которые служат в гарнизонах, могут получить СНИЛС через свою войсковую часть. Иностранцы могут получить СНИЛС через своего работодателя.

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Как оформить СНИЛС детям

Дети до 14 лет получают СНИЛС с родителями. Мама или папа могут обратиться в ПФР с собственным паспортом и свидетельством о рождении ребенка. СНИЛС для ребенка изготовят за две недели.

Дети старше 14 лет могут обратиться в пенсионный фонд самостоятельно со своим паспортом.

Если вы потеряли СНИЛС

Страховой номер закрепляется пожизненно за каждым гражданином. А вот само свидетельство можно и потерять. Впрочем, "зеленую карточку" легко восстановить.

Получить новое свидетельство можно на работе. Для этого нужно обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата.

Индивидуальные предприниматели, фрилансеры, адвокаты, нотариусы и другие специалисты, не прикрепленные к какой-либо организации, могут обратиться с тем же заявлением напрямую в ПФР.

В течение месяца со дня обращения в ПФР должны изготовить дубликат свидетельства.

СНИЛС при смене фамилии

Данные, указанные на страховом свидетельстве, должны соответствовать данным паспорта. Поэтому при смене фамилии "зеленую карточку" тоже нужно поменять.

Схема та же - в пенсионный фонд через работодателя или лично нужно подать заявление, на этот раз - об обмене страхового свидетельства. Старое свидетельство прикладывается к заявлению.

СНИЛС в новом страховом свидетельстве останется прежним, изменится только фамилия.

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

ИНН

ИНН - это идентификационный номер налогоплательщика. Он необходим для учета граждан, которые платят налоги. ИНН присваивают как юридическим, так и физическим лицам. ИНН пригодится в том случае, если вы решите зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Впрочем, оформить ИП можно и без ИНН. При регистрации индивидуального предпринимателя номер в налоговой присвоят автоматически.

Кроме того, ИНН должен быть у юридических лиц.

Где и как получить ИНН

Заявление на получение номера налогоплательщика можно отправить по почте или при помощи онлайн-сервиса ФНС. Другой вариант - явиться в налоговую по месту жительства или оформить ИНН в МФЦ.

ИНН должны оформить в течение пяти дней.

Для оформления нужен паспорт с данными о месте проживания, заявление на получение ИНН и доверенность, если документы подает представитель налогоплательщика.

Если вы потеряли ИНН

Восстановить свидетельство ИНН можно в налоговой инспекции по месту жительства. Для этого нужно подать следующие документы:

заявление в произвольной форме о выдаче дубликата свидетельства ИНН;

паспорт с пропиской или временной регистрацией;

квитанцию об оплате госпошлины за повторную выдачу свидетельства - 200 рублей.

Оформить и оплатить пошлину также можно на сайте ФНС.

ИНН при смене фамилии

При смене фамилии новое свидетельство выдается бесплатно. Как отмечают в налоговой службе, получение документа в случае изменения фамилии, имени, отчества и других данных не является обязательным.

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович





ОМС

Страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) гарантирует бесплатную медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования на всей территории России.

Где и как получить полис ОМС

Для оформления полиса ОМС нужно прийти в одну из 62 страховых компаний, входящих в систему ОМС.

В первый визит в страховую компанию подается заявление. Бланк можно найти на сайте страховой организации, а можно заполнить на месте.

Из документов понадобятся паспорт и, при наличии, страховое свидетельство СНИЛС.

На основании принятого заявления вам сразу выдадут временное свидетельство об оформлении полиса. Свидетельство действует 30 рабочих дней и им можно пользоваться как обычным полисом.

В течение 30 рабочих дней на фабрике Гознак изготавливается сам полис. Получив его, страховая компания отправляет клиенту извещение. Полис ОМС выдается бесплатно.

ОМС для детей

Полис для детей изготавливается по тем же правилам. Ребенка должен сопровождать один из родителей. Из документов требуются паспорт родителя, свидетельство о рождении или паспорт ребенка (если ему уже исполнилось 14 лет) и СНИЛС ребенка при наличии.

Новорожденные до получения свидетельства о рождении лечатся по полису ОМС мамы.

Фото: пресс-служба Фонда ОМС

Если вы потеряли полис

Если вы потеряли полис ОМС или он пришел в негодность, необходимо обратиться в страховую компанию с теми же документами - паспортом и СНИЛС.

Порядок оформления полиса ОМС в этом случае точно такой же, как и при первичном получении. Номер нового полиса ОМС останется прежним.

Если вы потеряли временное свидетельство, которое выдается на время изготовления полиса ОМС, проще дождаться самого полиса. Если же документ нужен срочно, можно попросить у специалистов страховой компании распечатать информацию о статусе заявки на изготовление полиса. Предварительно нужно убедиться, что ваша страховая компания оказывает такую услугу.

ОМС при смене фамилии

При изменении фамилии, имени или отчества нужно в течение месяца подать документы для замены полиса. Для этого необходимо принести паспорт и СНИЛС с новыми данными. Если вы еще не успели поменять СНИЛС, то можно принести старый. Но тогда лучше приложить к пакету документов еще и свидетельство о браке или разводе.

Номер нового полиса в этом случае изменится.

Елена Тимофеева