Про кино: как создают документальные фильмы

Фото: m24.ru

Британский режиссер-документалист Майкл Уайт расскажет о творческом пути художника как о сюжете для документального фильма. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию.

Встречу проведет кинокритик и журналист Всеволод Коршунов. Дискуссия пройдет на русском и английском языках с синхронным переводом.



Майкл Уайт – британский режиссер-документалист, получивший международную известность благодаря фильмам "Кэтрин" (экранизация биографии Кэтрин Данмор, последние семь лет жизни страдавшей от анорексии), "Большей любви не бывает" (история монастыря Пресвятой Троицы в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне) и "Реликвии и розы" (картина о религиозном паломничестве, сопровождающем перевоз мощей св. Терезы в Англию).





Когда: 1 ноября

1 ноября Кто: режиссер Майкл Уайт

режиссер Майкл Уайт О чем: о том, как создается кино

Кому смотреть: всем, кто интересуется неигровым кино



Начало трансляции в 16.00.