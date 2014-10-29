Форма поиска по сайту

29 октября 2014, 15:28

Культура

Про кино: как создают документальные фильмы

Фото: m24.ru

Британский режиссер-документалист Майкл Уайт расскажет о творческом пути художника как о сюжете для документального фильма. Портал "Москва онлайн" проведет онлайн-трансляцию.

Встречу проведет кинокритик и журналист Всеволод Коршунов. Дискуссия пройдет на русском и английском языках с синхронным переводом.

Майкл Уайт – британский режиссер-документалист, получивший международную известность благодаря фильмам "Кэтрин" (экранизация биографии Кэтрин Данмор, последние семь лет жизни страдавшей от анорексии), "Большей любви не бывает" (история монастыря Пресвятой Троицы в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне) и "Реликвии и розы" (картина о религиозном паломничестве, сопровождающем перевоз мощей св. Терезы в Англию).

  • Когда: 1 ноября
  • Кто: режиссер Майкл Уайт
  • О чем: о том, как создается кино

  • Кому смотреть: всем, кто интересуется неигровым кино

    • Начало трансляции в 16.00.

