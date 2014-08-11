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Культурное наследие

11 августа 2014, 18:50

В честь юбилея на ВДНХ произвели ребрендинг

дизайн проекты ВДНХ юбилей ребрендинг культурное наследие

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской

С 1 августа 2014 года на ВДНХ запустили новую навигацию, изменили логотип и фирменный стиль выставки. Редизайн парка был проведен в честь 75-летного юбилея, который проходит под девизом "celebration of architecture".

Новую художественную концепцию для ВДНХ создали участники междисциплинарной проектной группы Мастерская. При создании дизайна специалисты Мастерской сохранили узнаваемый образ выставки и добавили современную интерпретацию символических элементов.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской

"Проектированию предшествовала работа с архивными источниками. Были изучены и частично каталогизированы все материалы, содержащие символику ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ, в фондах хранения самого выставочного комплекса, а также в частных коллекциях энтузиастов, выложенных в сети. Разработанная Мастерской графическая система опирается на стилистическое наследие 1930, 1960 и 1980 годов, которые мы видим главными вехами становления ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ, между которыми можно чувствовать очевидные пластические переклички", - отметил арт-директор Мастерской Дмитрий Барбанель.

Специально для ВДНХ в Мастерской были созданы два новых шрифта: "Эмиль" и "Лебедев". Стоит отметить, что первый разработан по мотивам журнальной рубленой гарнитуры НИИ Полиграфмаш, в основе которой лежит другой шрифт, а второй - на основе обложки книги Самуила Маршака "Вчера и Сегодня".

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской

Напомним, юбилей ВДНХ отмечался с 1 по 3 августа. В рамках празднования открылись выставки, прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.

В честь юбилея ВДНХ Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой Мастерской

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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