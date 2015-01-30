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Общество

30 января 2015, 10:28

Мобильное оборудование по моделированию детских площадок появится в Новой Москве

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Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Мобильное оборудование для моделирования творческого пространства и детских игровых площадок установят в Новой Москве. Это 56 деревянных разноцветных модулей, которые можно собирать в различные по объему и высоте конструкции, сообщает Агентство "Москва".

Как отметила PR-директор Центра культурных инициатив Новой Москвы Гуля Шеханова, проектом предусмотрено безопасное прорезиненное покрытие, которое собирается как пазл. Также на игровых площадках появятся мягкие пуфы и мягкие цветные клумбы.

Новое оборудование планируют использовать в творческих студиях Новой Москвы. Из модулей будут собирать не только детские игровые площадки, но и разноуровневые зоны для подростков, а также сцены, декорации и зоны отдыха.

Добавим, что мобильное оборудование изготовлено для проекта "Полезная площадь". Для приобретения оборудования департаментом культуры Москвы была выделена субсидия.

Презентация модулей состоится 31 января на площади перед ДК "Пересвет".

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