Заявления на детские пособия начали принимать онлайн

Утверждены новые правила выплаты пособий по уходу за ребенком

Утверждены новые правила выплаты пособий по уходу за ребенком, сообщает телеканал "Москва 24". Теперь заявление принимают в электронном виде через портал госуслуг, сайт Фонда социального страхования или МФЦ.

Подавать заявление нужно сразу после рождения ребенка и не позднее, чем через полгода после достижения ребенком полутора лет. В противном случае – в выплате могут отказать, если нет уважительной причины. Исключениями являются болезнь заявителя, его незаконное увольнение или переезд в другой город.

Получать деньги на малыша могут не только россияне, но и иностранцы, проживающие в России. Кроме того, вместо мам на выплаты могут рассчитывать и любые близкие родственники детей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40 процентов от среднего дохода за предыдущие два года до наступления беременности. При этом средний дневной заработок определяется исходя из доходов, полученных за два предыдущих календарных года, и умножается на 30,4.

Минимальная сумма ежемесячного пособия составляет 2 576,63 рублей на первого ребенка и 5 153,24 рублей на второго и последующих, максимальная – около 18 тысяч рублей.

Напомним, депутаты Госдумы предлагают продлить выплату пособия по уходу за ребенком до достижения трех лет. Проект подготовлен по обращениям мам, которые оказались в сложном положении. Женщины вынуждены сидеть дома до тех пор, пока их детям не исполнится три года, потому что в ясли или младшие группы детсадов малышей не берут. Получается, что пойти работать мама не может - не всегда есть, с кем оставить малыша, и никакой поддержки от государства она не получает в период с полутора до трехлетия ребенка.

Городские пособия и льготы в столице получают более 94 тысяч многодетных семей. Социальные выплаты также получают почти 89,5 тысяч семей с матерями-одиночками и 26,5 тысяч - с ребенком-инвалидом или инвалидом до 23 лет. В настоящее время размер пособия малообеспеченным семьям составляет чуть менее 11 тысяч рублей.