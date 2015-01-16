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Москва 24

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Общество

16 января 2015, 18:36

Заявления на детские пособия начали принимать онлайн

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Утверждены новые правила выплаты пособий по уходу за ребенком

Утверждены новые правила выплаты пособий по уходу за ребенком, сообщает телеканал "Москва 24". Теперь заявление принимают в электронном виде через портал госуслуг, сайт Фонда социального страхования или МФЦ.

Подавать заявление нужно сразу после рождения ребенка и не позднее, чем через полгода после достижения ребенком полутора лет. В противном случае – в выплате могут отказать, если нет уважительной причины. Исключениями являются болезнь заявителя, его незаконное увольнение или переезд в другой город.

Получать деньги на малыша могут не только россияне, но и иностранцы, проживающие в России. Кроме того, вместо мам на выплаты могут рассчитывать и любые близкие родственники детей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40 процентов от среднего дохода за предыдущие два года до наступления беременности. При этом средний дневной заработок определяется исходя из доходов, полученных за два предыдущих календарных года, и умножается на 30,4.

Минимальная сумма ежемесячного пособия составляет 2 576,63 рублей на первого ребенка и 5 153,24 рублей на второго и последующих, максимальная – около 18 тысяч рублей.

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Напомним, депутаты Госдумы предлагают продлить выплату пособия по уходу за ребенком до достижения трех лет. Проект подготовлен по обращениям мам, которые оказались в сложном положении. Женщины вынуждены сидеть дома до тех пор, пока их детям не исполнится три года, потому что в ясли или младшие группы детсадов малышей не берут. Получается, что пойти работать мама не может - не всегда есть, с кем оставить малыша, и никакой поддержки от государства она не получает в период с полутора до трехлетия ребенка.

Городские пособия и льготы в столице получают более 94 тысяч многодетных семей. Социальные выплаты также получают почти 89,5 тысяч семей с матерями-одиночками и 26,5 тысяч - с ребенком-инвалидом или инвалидом до 23 лет. В настоящее время размер пособия малообеспеченным семьям составляет чуть менее 11 тысяч рублей.

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