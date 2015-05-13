Радости матерям: как заботятся о беременных и молодых мамах

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Международная организация Save the Children опубликовала рейтинг наиболее благополучных для материнства стран, где Россия заняла 56 строчку, поднявшись на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге приняли участие 179 стран. При составлении списка учитывались пять основных факторов: уровень смертности беременных женщин и рожениц, детское здоровье и смертность в возрасте до 5 лет, уровень и доступность образования, экономический статус, в зависимости от уровня валового национального дохода и политический статус, который зависит от количества женщин, участвующих в госуправлении. Лидирует в списке Норвегия, второе и третье места, соответственно, занимают Финляндия и Исландия.

M24.ru расскажет о программах для работающих матерей в Москве, какие для них созданы особые условия труда, где обучают молодых матерей и как о них заботятся.

Комнаты матери и ребенка

Во многих общественных местах столицы для матерей и их детей созданы специальные комнаты. В большинстве этих комнат есть игрушки, туалеты и пеленальные столики. В обязательном порядке они присутствуют во всех аэропортах и автовокзалах. Кроме того, скоро такие комнаты появятся и на новых автовокзалах.

Бесплатные комнаты матери и ребенка также работают в некоторых столичных кафе, торговых центрах и магазинах. Их открывают сами владельцы торговых точек для удобства посетителей.

Мнение эксперта Главное в повышении рождаемости – это не только прямая социальная помощь и непосредственная забота о беременных, а общая атмосфера надежности и стабильности для семей, в которую, конечно, входят и медицинская, и социальная поддержка. Конечно же, в Москве идут положенные выплаты, они могут доходить и до 11 тысяч рублей. А когда женщина работает, то работодатель выплачивает ей пособие по беременности и родам, учащиеся получают пособия по месту обучения, военнослужащие – по месту прохождения военной службы и так далее. Главное в повышении рождаемости – это не только прямая социальная помощь и непосредственная забота о беременных, а общая атмосфера надежности и стабильности для семей, в которую, конечно, входят и медицинская, и социальная поддержка. Конечно же, в Москве идут положенные выплаты, они могут доходить и до 11 тысяч рублей. А когда женщина работает, то работодатель выплачивает ей пособие по беременности и родам, учащиеся получают пособия по месту обучения, военнослужащие – по месту прохождения военной службы и так далее. Я хочу отметить, что прямые выплаты вряд ли являются ключевым моментом. Конечно, некую стимулирующую роль играет еще и материнский капитал, но и здесь важны не только конкретные деньги, а и ощущение того, что государство уделяет внимание, понимает важность происходящего. На мой взгляд, важно и то, что московские родильные дома в последнее время обеспечили современной аппаратурой. Кроме того, ведутся профилактические беседы по поводу абортов или отказов от ребенка. Искусственное прерывание беременности теперь происходит не раньше семи дней с момента обращения в медицинскую организацию. За это время можно еще раз все обдумать. При подписании согласия на прерывание беременности медработники должны под роспись разъяснять возможные осложнения и последствия. Все это может остановить поспешные, необдуманные решения. Кроме того, семьям важно постоянно чувствовать внимание. Например, недавно в Кремле впервые прошел съезд многодетных семей. Там мы увидели совершенно другой образ многодетной матери, противоречащий всем сложившимся стереотипам. Это не замученные бытом, а уверенные в себе, красивые, умные, знающие свои права матери. И отцы, кстати, тоже. Часто у меня проходит и встречи с родителями детей, у которых имеются серьезные проблемы со здоровьем, инвалидность, и здесь тоже нередко иная ситуация. Я вижу людей, которые приняли ответственное решение, продолжают свою полноценную жизнь, занимаются своим ребенком, радуются его достижениям, требуют не только социальных выплат, но и гарантий инклюзивного образования, современной медицины и так далее. Все это очень важно.

Евгений Бунимович уполномоченный по правам ребенка в Москве

Детские пособия

Городские пособия и льготы в столице получают более 94 тысяч многодетных семей. Социальные выплаты также получают почти 89,5 тысячи семей с матерями-одиночками и 26,5 тысячи – с ребенком-инвалидом или инвалидом до 23 лет. В настоящее время размер пособия малообеспеченным семьям составляет чуть менее 11 тысяч рублей.

В начале 2015 года власти утвердили новые правила выплаты пособий по уходу за ребенком. Теперь заявление принимают онлайн через портал госуслуг, сайт Фонда социального страхования или МФЦ.

Подавать заявление нужно сразу после рождения ребенка и не позднее, чем через полгода после достижения ребенком полутора лет. В противном случае – в выплате могут отказать, если нет уважительной причины. Исключениями являются болезнь заявителя, его незаконное увольнение или переезд в другой город.

Получать деньги на малыша могут не только россияне, но и иностранцы, проживающие в нашей стране. Кроме того, вместо мам на выплаты могут рассчитывать и любые близкие родственники детей.

Фото: M24.ru

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивается в размере 40 процентов от среднего дохода за предыдущие два года до наступления беременности. При этом средний дневной заработок определяется исходя из доходов, полученных за два предыдущих календарных года, и умножается на 30,4.

Минимальная сумма ежемесячного пособия составляет 2 576,63 рублей на первого ребенка и 5 153,24 рублей на второго и последующих, максимальная – около 18 тысяч рублей.

Здесь стоит отметить, что депутаты Госдумы предлагают продлить выплату пособия по уходу за ребенком до достижения трех лет. Проект подготовлен по обращениям мам, которые оказались в сложном положении. Женщины вынуждены сидеть дома до тех пор, пока их детям не исполнится три года, потому что в ясли или младшие группы детсадов малышей не берут. Получается, что пойти работать мама не может – не всегда есть, с кем оставить малыша, и никакой поддержки от государства она не получает в период с полутора до трехлетия ребенка.

Лиана, молодая мама Моему сыну 2,3 года. У нас малоимущая семья, поэтому материнские пособия мы будем получать до трех лет, хотя многим моим знакомым перестали выплачивать пособия, когда их детям исполнилось 1,5 года. Я не работала до рождения ребенка, и, насколько знаю, женщинам в декрете выплачивают больше. Зато в поликлинике я получаю молочную продукцию. О таком праве мне сказал свекр. Тогда я пошла в поликлинику и получила заключение у врача "для бесплатного отпуска продуктов питания детям в возрасте до трех лет". Моему сыну 2,3 года. У нас малоимущая семья, поэтому материнские пособия мы будем получать до трех лет, хотя многим моим знакомым перестали выплачивать пособия, когда их детям исполнилось 1,5 года. Я не работала до рождения ребенка, и, насколько знаю, женщинам в декрете выплачивают больше. Зато в поликлинике я получаю молочную продукцию. О таком праве мне сказал свекр. Тогда я пошла в поликлинику и получила заключение у врача "для бесплатного отпуска продуктов питания детям в возрасте до трех лет". Как оказалось, я могла воспользоваться этой услугой еще при беременности, но тогда, к сожалению, мне никто не говорил о такой привилегии. В итоге я получаю и смеси, и кашки, и творожки, и молоко. Какие-то продукты выдаются раз в месяц, а скоропортящиеся продукты выдаются четыре раза в месяц. Причем, когда сын был помладше, "молочку" мы получали каждый день. Также бы хотела отметить, что в Собесе мне предложили оставлять своего ребенка к ним на присмотр на время каких-то важных дел. Я отказалась, так как за сыном может посмотреть бабушка. Но я считаю, что это огромная помощь молодым мамам, потому что не у всех есть рядом родители или няньки. Еще одно преимущество – в поликлинику я могу записаться онлайн. Мне не нужно с шести или семи утра занимать очереди, чтобы привести сына прием к врачу. Это очень удобно. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о том количестве парков и площадок, где можно погулять с детьми. И с каждым годом таких мест в столице становится все больше. В целом хочу сказать, что власти очень много делают для молодых мам. Чувствуется забота государства. Мы имеем различные привилегии и возможности, просто, к сожалению, не все знают о своих правах, не всем об этом говорят. Поэтому нужно самих больше читать, спрашивать и интересоваться.



Стипендия

Молодые матери получают стипендии на подготовительных курсах вузов. Такое постановление еще в ноябре прошлого года подписал Дмитрий Медведев. Стипендии получают женщины не старше 23 лет, имеющие одного ребенка и более, а также российское гражданство и среднее образование.

Размер стипендии составляет 2 тысячи рублей в месяц, эксперимент продлится до 30 июня 2015 года. В эксперименте участвует 51 вуз, находящийся в ведении Минобрнауки. К ним добавят образовательные организации, находящиеся в ведении Минздрава и Минсельхоза.

Ясли при вузах для детей студентов

Министерство образования и науки предложило создать вузовские ясли, в которых смогут оставлять своих детей молодые родители-студенты на время занятий. Такая детская комната уже есть при МГТУ имени Баумана.

В детский сад при вузе принимают детей сотрудников, студентов и аспирантов. Возможно, это станет нормой для всех высших учебных заведений. В Минобрнауки завили, что создание комнат для присмотра за детьми поможет родителям посвящать больше времени обучению.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Подобные вузовские ясли уже существуют в 19 российских институтах, которые располагают детским садом или детским центром как структурным подразделением, а в некоторых организованы детские игровые комнаты или комнаты временного пребывания для детей.

Беременные женщины на работе

Согласно части 1 статьи 259 Трудового кодекса, беременных женщин запрещается привлекать к работе в выходные, нерабочие и праздничные дни, а также ночью. Кроме того, будущих мам нельзя заставлять работать сверхурочно и отправлять в командировки. Также сотрудница может написать заявление с просьбой сократить для нее нормы выработки и обслуживания, средний заработок при этом обязаны сохранить. Зарплату должны сохранить и за время обследований в больнице.

Если речь идет о вредном производстве, женщина освобождается от работы до тех пор, пока ей не предоставят другие обязанности, исключив неблагоприятное воздействие производственных факторов. Пока такая работа не найдется, беременной будут выплачивать средний заработок, несмотря на освобождение.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Оплачиваемый отпуск предоставляется на срок в 70 дней до родов и 70 дней после. Мамам двойняшек, тройняшек и так далее дают отдыхать дольше – 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений время послеродового отпуска продлевают до 86 дней.

Впрочем, женщине не обязательно отгуливать 70 дней до родов – отпуск считается суммарно и предоставляется полностью, независимо от числа дней, фактически использованных до родов.

Кроме того, по закону, уволить беременную женщину по своему усмотрению работодатель не может. Даже если у будущей мамы заканчивается срок трудового договора, она может написать заявление о его продлении до момента рождения ребенка, и работодатель будет обязан выполнить ее просьбу. Правда, для этого сотруднице необходимо предоставить в компанию медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Причем работодатель вправе запрашивать такую справку раз в три месяца.

Аня, мама двухлетней дочери Моей дочке уже больше двух лет, поэтому пособия нам больше не выдают. Зато мы получили социальную карту. Она дает скидки в аптеках, в некоторых магазинах, например, "Перекрестке", а также в сети "Детский мир".

При рождении нам выплатили "единовременное пособие", сумма которого составила около 12 тысяч рублей. А вот семьям до 30 лет, насколько я знаю, выплачивают порядка 45 тысяч рублей.

Моей дочке уже больше двух лет, поэтому пособия нам больше не выдают. Зато мы получили социальную карту. Она дает скидки в аптеках, в некоторых магазинах, например, "Перекрестке", а также в сети "Детский мир".При рождении нам выплатили "единовременное пособие", сумма которого составила около 12 тысяч рублей. А вот семьям до 30 лет, насколько я знаю, выплачивают порядка 45 тысяч рублей.

Курсы для молодых мам

В столицы работают различные школы, проводящие курсы для беременных и молодых мам. На лекциях женщинам рассказывают о том, как протекает беременность, как подготовиться к родам, как ухаживать за уже родившимся ребенком. Кроме того, проводится психологическая подготовка к родам, которая помогает уменьшить страхи беременных.

Продуктовые наборы

Столичные молочно-раздаточные пункты при поликлиниках начали выдавать беременным москвичкам и кормящим матерям продуктовые наборы – соки и молоко. Кроме того, расширился список продуктов для малышей до трех лет. Помимо "молочки" и сухих смесей, им теперь выдают соки, каши, фруктовые, овощные и мясные пюре. Однако теперь на "прикорм" имеют право только мамы и дети с постоянной "пропиской" в Москве. Раньше молочные продукты и сухие смеси получали все дети до двух лет, даже если у их родителей была временная регистрация.

Детям от нуля до пяти месяцев полагается 700 граммов сухой молочной смеси раз в месяц и 4,8 литра жидкой смеси раз в неделю, после 6 месяцев и до года нормы уменьшаются: 350 граммов сухой смеси раз в месяц и 2,4 литра жидкой раз в неделю. С года до трех детям уже выдают молоко, кефир и творог. Кроме того, с 4 месяцев малыши теперь могут получать раз в месяц по литру фруктового сока и фруктового пюре, с 5 месяцев – около 2 литров овощного пюре и 400 грамм сухой каши. С 7–8 месяцев дети станут получать пюре мясо-растительное (1300 грамм) и пюре мясное (560 грамм). Беременным женщинам теперь предоставляют по 6 литров молока в месяц и 2,6 литра сока. Кормящим мамам до 6 месяцев – 8 литров молока и 3,3 литра сока раз в месяц. При этом получать продукты мамы и дети могут ежедневно.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Чтобы получить продуктовый набор, беременные москвички должны написать заявление на имя руководителя женской консультации, где они наблюдаются. К заявлению нужно приложить ксерокопию паспорта, в том числе, страницы с указанием места регистрации. Получить дополнительное питание для самого малыша или кормящей мамы можно, обратившись в поликлинику по месту наблюдения ребенка. Матери также достаточно приложить к заявлению копию паспорта, а вот на ребенка нужны также копии свидетельства о рождении, полиса ОМС и свидетельства о регистрации по месту жительства. Отметим, что дополнительное питание могут получить только мамы, кормящие грудью, и только до того, как малышу исполнится 6 месяцев.

Приложения на мобильных телефонах для мам

Для московских мам создано приложение на смартфон "Мамнадзор". Оно содержит перечень всех наиболее посещаемых мамами учреждений и отзывы других родителей.

Так, в приложении можно найти местоположение и адрес женских консультаций, детских поликлиник, стоматологических клиник, развивающих центров, художественных, музыкальных, а также школ искусства, детских садов, бассейнов и другое.

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

Данное приложение получило первое место в конкурсе городских мобильных приложений Moscow App Contest ’13, проводимого департаментом информационных технологий и Google Россия.

Еще одно приложение – "Дневник малыша и мамы", где можно следить за развитием ребенка, фиксировать всю важную для мамы информацию – вес, рост, прорезывание зубов, первые слова, планировать посещение врача и прививки. Оно также напоминает о приеме лекарств и витаминов, облегчает подбор прикорма, позволяет выбрать рецепт блюда как для малыша, так и для мамы.

Приложение Baby on Time ориентировано на молодых родителей. Оно позволяет устанавливать различные напоминания о том, когда ребенка необходимо покормить, искупать, дать лекарства, когда положить спать. Есть также возможность записи параметров роста и веса ребенка, которые потом высвечиваются в виде графика.

Родильные дома

В этом году в Москве будет отремонтировано 5 роддомов на 650 коек. 24 апреля после капремонта при городской клинической больнице № 36 на Фортунатовской улице открылся роддом. Он – второй из пяти запланированных на проведение ремонтных работ в 2015 году. В роддоме созданы комфортные условия для мам и новорожденных, в том числе небольшие уютные палаты совместного пребывания мамы и ребенка.

В родильный дом поставлено современное медицинское оборудование, в том числе 52 единицы высокотехнологичного оборудования. В частности, инкубаторы для выхаживания и интенсивной терапии, системы для реанимации новорожденных, аппараты для поддержки самостоятельного дыхания новорожденного и другое.

Фото: M24.ru

Отметим, что в 2011–2013 годах в ходе модернизации столичного здравоохранения в роддомах, детских больницах, поликлиниках установили 14,3 тысячи единиц современного медицинского оборудования. В частности, это новейшие системы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, рентген, кювезы и другое оборудование для выхаживания новорожденных.

Кроме того, за последние два года в столичных роддомах и детских больницах было дополнительно создано 450 коек отделений патологии и 210 коек отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных.