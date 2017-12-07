Первые из песочницы. Что стало с самыми красивыми детьми планеты

Девочка из России уже второй раз получает неофициальное звание самой красивой в мире. Кукольной внешностью Насти из Перми, которая уже в шесть лет имеет контракт с модельным агентством, восхитились люди со всего мира. Как сложилась судьба самых красивых детей планеты, читайте в материале портала Москва 24.

Анастасия Князева

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 17 2017 в 7:42 PST

Британские СМИ признали шестилетнюю девочку из России самой прекрасной девочкой в мире. Ребенок из Перми уже вовсю работает моделью, представляет агентство President Kids Management и сотрудничает со многими брендами.

На подиум девочка впервые вышла уже в пять лет, тогда мама завела ей Instagram. За публикациями на ее странице следит свыше 550 тысяч человек

Помимо снимков из фотосессий мать начинающей модели размещает в соцсетях записи с ее короткими песнями. Девочка в числе прочего спела про "Ксюшу − юбочку из плюша". Новый статус Князева-старшая прокомментировала коротко: "Очень неожиданно, но, безусловно, приятно".

Кристина Пименова

Фото: ТАСС/Zuma/Joan Valls

Настя Князева − не первая российская девочка из получивших звание самой красивой в мире. Кристина Пименова, которой сейчас 11 лет, прославилась в Сети в 2014-м. В том же году Time включил ее в число самых влиятельных подростков мира.

На волне популярности девочки в соцсетях разразился скандал вокруг фотографий Пименовой в купальнике, которые выложила ее мама. Для нее снимки были абсолютно невинны, а вот подписчики сочли их излишне откровенными.

В настоящее время Кристина живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с модельным агентством LA Models. Прошло три года, а девочка все так же популярна. На ее Instagram подписано свыше 2 миллионов человек. В описании аккаунта значится фраза: "Помните, что красота − внутри".

Тилан Блондо

Фото: ТАСС/Zuma/Yan Maisani

Чуть меньше подписчиков − 1,8 миллиона —− у Тилан Блондо. Шесть лет назад званием красивейшей девочки в мире наделили 10-летнюю француженку − дочку известного футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри. Уже тогда она снялась в фотосессии для французского Vogue, которая, однако, была встречена критикой. Образ Тилан сочли пошлым и неподобающим для ребенка: ее сильно накрасили, нарядили в золотое блестящее платье и сфотографировали на фоне леопардовых подушек.

Как и в случае с другими детьми-звездами, критика в адрес родителей девочки сыпалась постоянно. Сама она уверяет, что обожает свою работу и нисколько не жалеет, что так рано к ней приобщилась. "Кейт Мосс начала работать моделью в 15, и это было достаточно давно, − говорит Тилан. − Если у вас хорошее агентство и люди вокруг заботятся о вас... Это прекрасно".

Маккензи Фой

Фото: ТАСС/Zuma/Paul Fenton

Американка, неоднократно попадавшая в списки самых красивых детей планеты, впервые попробовала себя в качестве модели в четыре года. У Маккензи Фой были контракты со многими известными брендами, в том числе Ralph Lauren и Guess.

В 10 лет девочка получила роль в последней части серии фильмов "Сумерки", где сыграла дочь главных героев − Эдварда Каллена и Беллы Свонн. И сейчас Маккензи Фой, которой в этом году исполнилось 17 лет, продолжает сниматься в кино − в частности, засветилась в нашумевшем фильме "Интерстеллар".

Уильям Франклин-Мерлин

Публикация от W I L L (@william.franklyn.miller) Ноя 28 2017 в 4:16 PST

Девочек чаще мальчиков оценивают по стандартам красоты, но все же совсем в стороне они не остаются. Год назад 12-летний школьник из Австралии Уильям Франклин-Миллер обрел среди пользователей интернета негласный статус самого главного красавца в категории "до 18″.

Началось все с того, что фотографии школьника из Мельбурна разошлись в азиатском сегменте интернета. Мальчик, на снимки которого наткнулась японская школьника, рассказывал, что каждые три секунды на него подписывалось около сотни человек. Тогда число его читателей резко увеличилось до 150 тысяч человек. Сейчас за его обновлениями в Instagram следит более 600 тысяч человек.

Мальчик ведет и канал на YouTube, где размещает влоги о своих буднях. Его видео в среднем набирают 20−40 тысяч просмотров. Для сравнения, у популярного российского блогера Ивангая среднестатистический ролик набирает минимум 5 миллионов.

Джош Бейтсон

Публикация от joshbateson (@joshbateson) Ноя 18 2017 в 5:13 PST

Поколение 2000-х обретает популярность в соцсетях, а звезды предыдущего десятилетия с их помощью возвращают ее. Так произошло с мальчиком Джошем Бейтсоном, фотография которого украшает шоколадки Kinder, − снимки голубоглазого ребенка с белоснежной улыбкой запомнились всему миру.

22-летний англичан Бейтсон обрел вторую популярность благодаря все тому же Instagram. В соцсетях за фотографиями молодого человека, большая часть которых − селфи, наблюдают 160 тысяч человек. От образа "шоколадного мальчика" Джош не спешит избавляться − наоборот, пользуется им для привлечения внимания. С завидным постоянством в его Instagram появляется очередная фотография с заветной шоколадкой.